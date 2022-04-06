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啲貨做出嚟係實用，唔係用嚟睇 七十載山貨店倒數 豁然「玩到月尾」

【明報專訊】堅尼地城新舊交替，精緻咖啡館林立，亦偶見傳統小店身影。不過時代洪流下，有陳年老店選擇退下。屹立吉席街逾半世紀的山貨店「杜洪記」將於本月底結業，面對傳統工藝後繼無人，快將踏入古稀之年的第二傳人杜先生卻不感惋惜，直言社會要進步，「傳統嘢都預咗被淘汰」，形容老店「做得耐都係要走」。

明報記者 沈彥恒

山材變出百具 繼承人踏古稀年

以山貨起家的「杜洪記」，自1940年代起在堅尼地城做出多件實用工具，從前大澳一帶魚欄亦是其熟客。小至圓形的隔熱煲墊、透心涼的竹枕，大至酒樓用的大米籮，取材自山上，藤、竹、葵、木，皆可變出百種用具。杜先生直言：「啲貨做出嚟係實用，唔係用嚟睇嘅。」他與兩兄長50年前接手父親祖業，並搬到現址，起初繼續以人手製貨，形容自己「揸張刀都揸到起晒枕」。惟傳統工業逐漸式微，取材成本上漲，店舖亦難以容納大量原材料，杜氏兄弟近30年決定以入貨逐步取代人手製。年紀漸長，杜先生未能再於店中「爬上爬落」，有見生意黯淡，兩兄長亦已離世，近年只剩他打理店舖，故有結業決定。

區外客聞結業紛至

讚年輕人更懂善用

自結業消息傳出，不少區外市民湧至，希望購得傳統家品，顧客無不可惜老店「買少見少」，杜先生則笑言自己「玩到月尾」。比起近年門可羅雀，只有熟客光顧，「杜洪記」近日人頭湧湧，店內貨品於短短3星期已賣出四成。特意到店的市民陳小姐就購得竹筲箕、煲墊及芒草掃帚。杜先生胞妹杜女士在旁介紹，對比旁邊工廠製的塑膠掃帚，芒草掃帚清潔功能更佳：「呢啲咪大東山睇到嘅芒草，唔會黐貓毛，用膠嘅就黐晒毛塵。」

結業在即，杜女士與兄長一樣顯得豁達，又笑言自己「死咕咕」，讚年輕人反而更懂善用山貨。她手指一個米籮：「個後生仔竟然話買嚟放污糟衫。𠵱家佢哋概念仲好過我哋。」她又分享稱有人購下數把葵扇，原來為了在扇面畫上圖畫，令她有感貨品獲賦予多種意義。

拒青年學師：手藝難再當飯食

談到傳統工藝後繼無人，杜先生不感惋惜，反叮囑年輕人不要入行。數天前一名20多歲青年從坪洲跑來，向兩人展示手造的竹籮，希望購得店中剩餘的手製山貨，並習得其手藝。杜先生就認為他僅為興趣，現今社會不能再以手藝當飯食。「嘥氣喇，損手爛腳㗎」。他又指香港跟日本不同，日本人懂得欣賞傳統手藝，願意為工藝店多花金錢。他謂：「好似啲打刀佬咁，冇人買刀，仲打刀嚟做咩？」

「五十載情，有緣再會」，杜先生手指一塊手寫卡牌，靦腆說由街坊所寫，自言應隨時代步伐，低調結業，故一直未有掛上門面。他形容，就算保育老店，沒人使用也是徒然，「做保育又點？冇人買嘅話，擺90年、100年都冇用」。

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