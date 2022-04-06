地署查將軍澳偷墾官地 蘿蔔青菜綁滿通知

面積與4羽球場相若

地政總署回覆查詢時稱，西貢地政處近日收到相關地點非法開墾及佔用政府土地的投訴，到場視察時發現約有320平方米的政府土地被非法開墾及耕種，遂按《土地（雜項條文）條例》張貼通知，飭令今日前停止不合法佔用政府土地。限期過後，該處會採取清理行動及豎立政府土地告示牌。

未見官地牌 街坊仍見人耕作

上述被佔用官地位於峻瀅6座的後山，距石角路停車場約5分鐘路程。本報記者3月30日到場觀察，該處按植物種類分成約10多個不規則的區域，農作物包括蘿蔔、油麥菜、木瓜、葱等，亦有疑接枝種植茉莉花。部分田地似已曾收割，有農作物遭掛上「落咗農藥，請不要採摘」告示。該處亦掛了兩個水壺，以及一箱清水，相信是供澆水用。

現場未有豎立政府官地告示牌，西貢地政處3月29日於每棵農作物繫上通知書，要求佔用人今日前清理。不過，方國珊稱，根據街坊報料，昨傍晚5時許，仍有操內地口音的人到場澆水及打理田地，未清走農作物。

區議員倡覓地另闢園圃

方國珊表示，約在1月中起有人在此耕種，範圍日漸擴大，至少有3至4人曾打理田地，附近街坊除擔心會吸引更多人前來致品流複雜，路面有農作物等亦易絆倒人，積水亦會滋生蚊蟲。她稱，曾有警員到場了解，但難以當場「斷正」；她稱如今地政處發通告，對方明顯「當係流」，估計即使地政清走農作物後，佔用人仍可能再耕種。她說，耕種本身是良好興趣，惟此處太近民居，建議長遠另覓地方作園圃，但就強調勿一刀切圍封該處，應保留作居民休憩及散步空間。帶同小朋友前來遊玩的康太認為在該處耕作佔用公共空間，令其他人不能使用地方，希望當局盡快清理。

明報記者 梁敏琪