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環團促立法管「可降解」塑膠產品 指無標明降解條件 回收商：混入回收礙循環再造

【明報專訊】市面湧現聲稱「可降解」的塑膠產品，綠惜地球收集市面10種「可降解」塑膠產品，包括雨傘袋、膠袋、餐盒和濕紙巾等，發現全部沒標明在什麼條件下才能全面降解，個別產品更同時聲稱「可回收」及「可百分百降解」，令人無所適從。有回收商表示，由於可降解產品混入各種物料，令塑膠純度大打折扣，若混入塑膠一併回收，有可能不能循環再造，甚至令回收物料變成廢物，促政府規範產品，必須清楚標示降解條件，以保障消費者知情權，杜絕誤導聲稱。

環保署亦表示，可降解塑膠與傳統塑膠的材料特性有別，難以在回收工序中分開兩種塑膠；若將兩種物料混合，會影響傳統塑膠回收。

可持續發展委員會去年完成即棄塑膠公眾參與，探討管制即棄塑膠，當中包括近年湧現的各種「可降解」塑膠產品。據了解，委員會於短期內開會，然後向政府提交報告，提出規管即棄塑膠的方案。環保署回覆稱，政府會在研究委員會提交的建議後制訂未來路向，未有提及時間表。

完全分解需特定環境

綠惜地球高級項目主任劉兆朗表示，該會收集市面10種聲稱「可降解」塑膠產品，包括雨傘袋、膠袋、餐盒和濕紙巾等，全部沒標明在什麼條件下才能全面降解，如氧氣、光線、濕度、溫度、時間和泥土細菌量，更沒有說明回收或棄置方式。

他表示，「可降解」塑膠要做到完全分解，需要特定環境，例如60℃以上高溫，或要用上工業處理設施，並非自然狀態下可以完全分解。

香港廢塑料協會常務會長兼環保進城創辦人黃穎灝表示，各種可降解塑膠由不同物料，例如澱粉與塑膠混合而成，但外表難以分辨，現時亦無法例規管，市民如將這些物料放入回收桶，會影響回收質量，機器難以分揀，甚至無法循環再造，「將打碎的塑膠加熱融化，要用個篩網將融了的膠唧出再拉粒，若塑膠混有太多雜質，會將個網黏住，要換網，令成本大大增加」。

黃穎灝認為應立法規管可降解產品，甚至禁止使用，「因為一定會走漏（進入回收系統）」。

外地多國已禁用

環團：降解膠非減塑替代方案

劉兆朗表示，在國際減塑風潮下，標榜可降解的塑膠湧現聲稱可取代傳統塑膠，但這些塑膠大多未能在自然狀態下分解，外國已陸續禁用（見表），例如歐盟去年7月已禁用氧化式可降解塑膠（Oxo-degradable plastics），認為現階段使用「可降解」塑膠，並非減塑替代方案，呼籲市民盡量用可重用替代品或「裸買」。

另外，綠惜地球按環保署網頁，聯絡本地可降解塑膠產品供應商，發現只有約一半供應商的產品以傳統塑膠製造，約三分一產品以聚乳酸（PLA）製造，無法在堆填區自然分解。

相關字詞﹕可降解塑膠 回收

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