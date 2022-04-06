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稱破紀錄通過46政府法案 梁君彥：行政立法關係回暖

【明報專訊】立法會主席梁君彥在2020/21年度立法會年報序言表示，行政立法關係回暖，對議會和社會擺脫內耗、重回正軌感到欣慰。他表示，立法會上年度會期破紀錄通過46項政府法案，財委會亦批出120項財務建議，數目是整屆之冠，共涉3278億元。

財務建議批出數目「整屆之冠」

梁君彥表示，行政立法關係在上年度會期回暖，恢復行政長官質詢，期望行政和立法機關能繼續攜手合作。他表示，上年度再沒有議員因行為極不檢點而令會議暫停或終止，立法會共舉行49次會議，通過的法案數目較過去幾屆平均每年度約20項多逾一倍，亦是自第三屆立法會以來，首次在任期中止時沒有未完成處理的法案。

立法會上年度亦通過兩項議員法案，包括打擊業主向劏房租戶濫收水費的《2021年水務設施（水務設施規例）（修訂）條例草案》，以及賦予執法人員更多權力打擊瀕危物種非法貿易的《2021年有組織及嚴重罪行（修訂）條例草案》。

稱已檢討議事規則 備好立會人數增

梁君彥指立法會議事規則委員會全面檢討《議事規則》及《內務守則》，解決拉布、委員會主席選舉過程冗長和委員人數過多、議員濫用程序干擾會議等多項問題，亦就新一屆立法會增至90人作好準備。立法會財委會在上年度共舉行約127小時、48次會議，次數及時數少於前一會期，但共批出120項財務建議，是整屆之冠，當中包括第四輪防疫抗疫基金、將軍澳中醫醫院、香港體育學院新設施大樓等項目。

相關字詞﹕梁君彥 立法會

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