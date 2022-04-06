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「民族陣綫」宣布重新運作 招在台港人「光復祖國」 黎棟國指違國安法

【明報專訊】前年宣布遣散所有香港成員的香港民族陣綫，昨日在facebook宣布重新運作。其台灣分部發言人Poppy（化名）表示，期望重新整合在台灣的港人，延續抗爭力量。曾任保安局長的立法會議員黎棟國表示，相關組織的營運是「徹頭徹尾」牴觸《港區國安法》中的分裂國家行為，相信警方國安處會跟進。

本報昨向警方查詢香港民族陣綫重新運作有否牴觸港區國安法，警方指不會評論個別個案，又指個別行為會否犯法須視乎實際情况，包括相關事實、行為和意圖、所得證據等。若有任何違法行為，警方必會嚴肅跟進，依法處理。

警不評個案 「若違法必嚴肅跟進」

香港民族陣綫昨發表重新運作聲明，提及「矢力集合海外港人資源，發展海外實業，進行有系統的招募和訓練，培養出各類人才，為光復祖國鞠躬盡瘁」。聲明未有交代組織是否在港重新運作，其Telegram頻道則改名為「香港民族陣綫台灣分部」。

本報記者在警務處網站搜尋，發現香港民族陣綫不在「已獲註冊或豁免註冊的社團或分支機構名單」；再在本港公司註冊處以組織名稱和過往成員名字查冊，同樣沒找到與組織相關的資料。

香港民族陣綫台灣分部發言人Poppy稱，首階段是招募志同道合者加入，提供技能和體能訓練，並集中本港和海外的資源，把資金重新投放在抗爭運動上。他期望成員「提倡港獨的思維，守着台灣的土地」。被問及會否擔心牴觸國安法，他反問「既然身處海外，為何要擔心」。

黎：國安法有域外效力

黎棟國表示國安法第20條列明，任何人組織、策劃、實施或參與實施將香港從中華人民共和國分離出去，即屬違法，單是該篇聲明就足以成為進一步調查的證據。他說國安法有域外效力，即使相關行為不在香港，只要組織成員踏足香港，當局就有權執法。

香港民族陣綫於2015年成立，旨在「確立香港民族，重奪自決權利」。組織於前年6月，即港區國安法生效前，宣布遣散所有香港地區成員，包括發言人梁頌恆，而台灣和英國分部會接手全部工作。組織成員盧溢燊早前承認在荃灣工廈單位管有約1公斤炸藥TATP，去年被判囚12年。

明報記者

（港區國安法）

相關字詞﹕黎棟國 港區國安法 港獨 香港民族陣綫

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