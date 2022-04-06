人工島隔離聞飛機升降聲 母嬰獲安排他遷

警：管理以人為本

本身是警察學院教官的王韻儀表示，當時該嬰兒和母親入住隔離措施，母親擔心飛機升降噪音影響嬰兒作息，警員遂安排他們入住其他隔離設施。因應相關情况，港珠澳隔離措施房間備有耳塞，市民需要時可佩戴。她又憶述曾收一名男子致電，稱其七旬母親和外傭均入住隔離措施，期望把兩人安排在同一房間，方便外傭照顧其母。警員翻查紀錄後最終安排兩人同住。王稱可幫到市民很開心和欣慰，「我們會站在入住者角度，看看他們有什麼需要，可以做的都會做」。

每日抽驗飯盒確保符食安

港珠澳隔離設施的飯盒由漢莎航空負責供應，保安人員每天在上午7時、上午11時和下午5時3個時段分派。每餐有4至5款，包括肉類、素食和清真食品等。飯盒送抵後職員會逐款抽查，確保食物維持在最少50℃至60℃，及重量達500克，以達到食物安全中心標準。如有問題會向食物供應商反映，警方指暫無出現相關情况。

相關隔離設施提供約400個房間和約1200張牀位。設施由警務處負責營運，包括兩名總督察，及來自警察學院、投訴警察課和人事部等70多名人員，分成7個小區管理。被問及網傳有隔離設施雨天時出現水浸，王韻儀指承建商中建集團有維修人員，倘出現相關情况會盡快抽走積水，他們亦會與天文台等部門提早了解天氣狀况。

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