全民快檢 網上問卷評估送隔離否

梁栢賢：可選何處隔離成效更顯

梁栢賢昨在facebook表示，全民自願快速測試「成功與否取決於清晰明確而有彈性的隔離政策」。他說，檢測陽性、輕症或無病徵的市民，若可自由選擇隔離方式，即居家隔離或到社區隔離設施隔離，相信大部分市民都會響應全民快速測試，成效會更顯著。

問年齡 有否獨立房間及廁所

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，政府鼓勵市民在本月8至10日做快速測試，以在短時間內找到社區隱形個案，幫助當局掌握現時疫情實况及趨勢。歐家榮說，難以估計有多少市民會參與全民快速測試，衛生防護中心的快速測試呈報平台每分鐘可處理1000宗個案，即使屆時大量市民呈報，相信都可應付。

歐家榮又說，呈報陽性者需在網上平台填問卷，會視乎每名病人的情况評估是否要入社區隔離設施，包括年齡、有否長期病、家中有否高危者、是否有獨立房間和獨立廁所，以及若和家人共用廁所、能否每次用完廁所都消毒等。

此外，政府日前公布將向私家醫生提供新冠口服藥，但至昨日未交代詳情，醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨被問及處方口服藥的私家醫生是否要面診病人、病人是否要先向當局呈報陽性結果等，他說詳情待政府和私家醫生商討後公布。

（新冠疫情）