商場人頭湧 市民、餐飲業同稱期待4．21

朗豪坊食肆半滿

花墟人流迫出馬路

沙田新城市廣場及旺角朗豪坊等商場昨日均現人潮。昨午約4時半，朗豪坊地下扶手電梯現短人龍，4樓大部分食肆入座率均逾五成，連鎖咖啡店幾乎坐滿。李小姐與丈夫及9歲女兒一同到朗豪坊逛街，她說疫情放緩後較願意出外，但亦擔心人多有傳染風險，故常消毒雙手。她認為食肆2人一枱對家庭不便，期待本月21日放寬晚市堂食，他們已預訂當晚吃日本菜。

於旺角逛街的17歲黃同學表示，見到多家商店已重開，自己也較喜歡熱鬧市况，直言很久沒看電影，最希望社交距離措施放寬後立即進戲院。

金鐘添馬公園草地昨日聚集野餐市民，旺角花墟也水泄不通，行人路上摩肩接踵，有途人逼出馬路繞道而行。麥小姐昨日花費100元買了兩盆植物，她說想趁放假外出散心，亦留意到市面氣氛變好，但因現時確診數字仍高，購物後會趕緊回家。有花墟檔主形容假期生意不錯，但仍較往年少約兩至三成，亦有檔主稱多數人只行不買，生意相若平日。

稻苗學會主席徐汶緯稱，近日疫情緩和，但礙於限聚措施，食肆一般只得一半入座率，生意僅微升數個百分點。他預料政府派發電子消費券可帶來生意，但難像以往派消費券一樣有雙位數增幅，需待社交距離措施放寬方有明顯增長。

（新冠疫情）