港聞

港聞一

清明掃墓人稀 有家庭全穿防護衣 「嗱嗱聲拜完走」 紙紮店花檔指生意跌三成

【明報專訊】第五波新冠疫情下的清明節，昨日有市民如往年續往公眾墳場掃墓，同時做足防疫措施，「嗱嗱聲拜完我就走」。昨早前往鑽石山墳場拜祭先人的人潮未見擠擁，有掃墓人士估計今年人流較往年少五成；為減少感染風險，有掃墓人士全程戴着兩個口罩，更有人一家均穿上全套防疫保護衣到場。紙紮店表示今年生意下跌約三成，估計跟疫情嚴峻和佛堂等場所仍然關閉有關。

今年清明節鑽石山墳場人流較往年疏落，昨早10時許，墳場外的蒲崗村道一帶馬路大致暢通，多個墳頭未見市民來拜祭，公眾化寶爐亦沒有人龍，警員及民安隊在墳場外維持秩序，鑽石山火葬場巴士站暫時停用。至正午時分人流才開始稍增，疫情下有掃墓人士配備全副防疫裝備到墳場拜祭，一名女士與兩名小童身穿保護衣、面罩和眼罩，跟在場親友打招呼後上香，3人僅用約5分鐘拜祭便離去。

分多日拜祭 乘的士避人潮

曾女士與丈夫昨早10時到鑽石山墳場拜祭，她指往年清明正日墳場人頭湧湧，今年人流明顯疏落。她透露近數天接連在不同墳場拜祭先人，擔心正日拜山人多會有感染風險，故今年改乘的士前來，避開候車和巴士內的人潮，她也戴了兩個口罩，「嗱嗱聲拜完就走」。

梅先生一家六口昨亦來到鑽石山墳場拜祭，他指昨天掃墓人潮比預期少，估計較往年少約五成，又指自己已做足防疫措施，故未擔心有感染風險。疫情下有人鼓勵網上拜祭，梅先生則指家中長輩不習慣線上儀式，實體更有誠意，不考慮網上拜祭。

疫情也令紙紮店生意減少。深水埗佛具香燭店「敬佛緣」負責人梁小姐稱，近日疫情緩和，生意稍升，惟今年清明節生意仍較往年少約三成，她估計因第五波疫情持續時間較長，市民消費意欲不高，加上限聚令下親友間難以聚集拜祭，佛堂等宗教場所亦關閉，影響整體生意，但個別客人則較願花費，「可能疫情太長，太耐沒見祖先，所以會肯花錢」。她透露，客人多購買金銀衣紙和包涵不同紙紮祭品的敬祖袋，但今年無客人查詢與防疫用品相關的紮作。

旺角花墟有檔主表示，昨日清明節多人購買菊花和雜花用作拜祭，但仍較去年少兩至三成生意，估計與限聚令致拜祭人數減少有關。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕祭祖 清明節 新冠疫情

上 / 下一篇新聞

死亡破8000 特首辦稱今波疫猛遠超抗疫能力 林鄭悼疫歿者 遺屬：幾多條命你負責？
死亡破8000 特首辦稱今波疫猛遠超抗疫能力 林鄭悼疫歿者 遺屬：幾多條命你負責？
六大宗教網上悼逝者 周守仁籲多陪親友
六大宗教網上悼逝者 周守仁籲多陪親友
「解禁9國」輸入近半 衛署：預期內
「解禁9國」輸入近半 衛署：預期內
商場人頭湧 市民、餐飲業同稱期待4．21
商場人頭湧 市民、餐飲業同稱期待4．21
全民快檢 網上問卷評估送隔離否
全民快檢 網上問卷評估送隔離否
人工島隔離聞飛機升降聲 母嬰獲安排他遷
人工島隔離聞飛機升降聲 母嬰獲安排他遷
圍封兩廈陽性率均不足3% 歐家榮：大廈仍有傳播鏈
圍封兩廈陽性率均不足3% 歐家榮：大廈仍有傳播鏈
「民族陣綫」宣布重新運作 招在台港人「光復祖國」 黎棟國指違國安法
「民族陣綫」宣布重新運作 招在台港人「光復祖國」 黎棟國指違國安法
稱破紀錄通過46政府法案 梁君彥：行政立法關係回暖
稱破紀錄通過46政府法案 梁君彥：行政立法關係回暖
紀念四五運動 社民連赴中聯辦請願遭警攔截
紀念四五運動 社民連赴中聯辦請願遭警攔截
環團促立法管「可降解」塑膠產品 指無標明降解條件 回收商：混入回收礙循環再造
環團促立法管「可降解」塑膠產品 指無標明降解條件 回收商：混入回收礙循環再造
地署查將軍澳偷墾官地 蘿蔔青菜綁滿通知
地署查將軍澳偷墾官地 蘿蔔青菜綁滿通知
港鐵研原地保留曾灶財墨迹
港鐵研原地保留曾灶財墨迹
啲貨做出嚟係實用，唔係用嚟睇 七十載山貨店倒數 豁然「玩到月尾」
啲貨做出嚟係實用，唔係用嚟睇 七十載山貨店倒數 豁然「玩到月尾」
電纜故障 迪士尼線停半日
電纜故障 迪士尼線停半日
攀獅山失手墮坡 男子頭撼石送院
攀獅山失手墮坡 男子頭撼石送院
接禁錮報案 警破門揭賭檔拘46人
接禁錮報案 警破門揭賭檔拘46人
大灣區GBA新聞：灣區設15分鐘農藥快測站 一人操作即場打印證明書 保食安保新鮮
大灣區GBA新聞：灣區設15分鐘農藥快測站 一人操作即場打印證明書 保食安保新鮮
大灣區GBA新聞：設站成本低 擬3年建百站
大灣區GBA新聞：設站成本低 擬3年建百站
大灣區GBA新聞：穗納數字人幣試點 美團向市民派利市
大灣區GBA新聞：穗納數字人幣試點 美團向市民派利市
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「願榮光」團隊叫《時代革命》刪歌 鬧版權糾紛 話唔想再收錢同追究
【Emily】「願榮光」團隊叫《時代革命》刪歌 鬧版權糾紛 話唔想再收錢同追究
【Emily】葛珮帆煞停引特權法查童樂居
【Emily】葛珮帆煞停引特權法查童樂居
【Emily】鄭承隆嘆「人未走已茶涼」 劉國勳阿狄感謝林鄭
【Emily】鄭承隆嘆「人未走已茶涼」 劉國勳阿狄感謝林鄭
【Emily】天文台：四成半清明節無雨紛紛
【Emily】天文台：四成半清明節無雨紛紛
【Emily】聶德權清明前夕浩園致祭
【Emily】聶德權清明前夕浩園致祭
【Emily】自由黨議員「殺菌隊」出征
【Emily】自由黨議員「殺菌隊」出征