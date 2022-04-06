清明掃墓人稀 有家庭全穿防護衣 「嗱嗱聲拜完走」 紙紮店花檔指生意跌三成

今年清明節鑽石山墳場人流較往年疏落，昨早10時許，墳場外的蒲崗村道一帶馬路大致暢通，多個墳頭未見市民來拜祭，公眾化寶爐亦沒有人龍，警員及民安隊在墳場外維持秩序，鑽石山火葬場巴士站暫時停用。至正午時分人流才開始稍增，疫情下有掃墓人士配備全副防疫裝備到墳場拜祭，一名女士與兩名小童身穿保護衣、面罩和眼罩，跟在場親友打招呼後上香，3人僅用約5分鐘拜祭便離去。

分多日拜祭 乘的士避人潮

曾女士與丈夫昨早10時到鑽石山墳場拜祭，她指往年清明正日墳場人頭湧湧，今年人流明顯疏落。她透露近數天接連在不同墳場拜祭先人，擔心正日拜山人多會有感染風險，故今年改乘的士前來，避開候車和巴士內的人潮，她也戴了兩個口罩，「嗱嗱聲拜完就走」。

梅先生一家六口昨亦來到鑽石山墳場拜祭，他指昨天掃墓人潮比預期少，估計較往年少約五成，又指自己已做足防疫措施，故未擔心有感染風險。疫情下有人鼓勵網上拜祭，梅先生則指家中長輩不習慣線上儀式，實體更有誠意，不考慮網上拜祭。

疫情也令紙紮店生意減少。深水埗佛具香燭店「敬佛緣」負責人梁小姐稱，近日疫情緩和，生意稍升，惟今年清明節生意仍較往年少約三成，她估計因第五波疫情持續時間較長，市民消費意欲不高，加上限聚令下親友間難以聚集拜祭，佛堂等宗教場所亦關閉，影響整體生意，但個別客人則較願花費，「可能疫情太長，太耐沒見祖先，所以會肯花錢」。她透露，客人多購買金銀衣紙和包涵不同紙紮祭品的敬祖袋，但今年無客人查詢與防疫用品相關的紮作。

旺角花墟有檔主表示，昨日清明節多人購買菊花和雜花用作拜祭，但仍較去年少兩至三成生意，估計與限聚令致拜祭人數減少有關。

明報記者

（新冠疫情）