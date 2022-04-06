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「解禁9國」輸入近半 衛署：預期內

【明報專訊】本港新冠病毒個案數目連續第三日維持在3000多宗水平，昨增3254宗個案，包括16宗輸入個案，當中最少7宗從本月初解除禁飛令的9個國家抵港。其中由英國曼徹斯特抵港的CX216航班，4名乘客抵港時驗出陽性，是該9個國家解除禁飛令後首次有來自當地的航班觸發熔斷機制被禁飛；另有3班分別來自新加坡、馬來西亞及卡塔爾的航班亦被禁飛。衛生防護中心表示，因4月1日後入境旅客增加，輸入個案數字上升屬預期之內，暫未發現涉新變種病毒的個案。

本港連續3日維持3000宗水平

昨日新增的3254宗陽性個案，包括1658宗核酸檢測陽性個案，以及1596宗快速抗原測試陽性呈報個案。新增個案包括16宗輸入個案，當中14宗在機場發現，其中最少7宗從早前禁飛的9個國家抵港，加拿大、澳洲及法國各有1宗，最多的是英國曼徹斯特抵港的CX216航班，有4宗個案，另有1宗懷疑復陽個案仍在調查，該航班禁飛至本月12日，是9國禁飛令撤銷後首次有來自當地航班觸發熔斷禁飛。

曼城抵港4陽性觸發熔斷

同日禁飛的還有新加坡航空從新加坡抵港的SQ984航班、馬來西亞航空從吉隆玻抵港的MH072航班，以及卡塔爾航空從多哈抵港的QR818航班。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，4月1日放寬入境措施後，多了旅客入境，已預期輸入個案一定會增加，每日有10多宗輸入是預期之內，除早前已公布、2月抵港者被驗出Omicron「BA.1」和「BA.2」混合病毒株，暫未發現涉及其他新病毒株的個案。

病死率0.7% 歐家榮：與美英相若

昨日有9965人留醫，是3月15日以來留醫人數首次少於1萬人，新公布死亡數字連續第二日維持在兩位數，昨增87宗，但病死率上升至0.7%。歐家榮說，本港的病死率與美國、英國等地比較差不多，不算特別高，最近兩三個月有大量個案在短時間出現，故會出現大量死亡個案，當局會密切留意病死率走勢。

昨日個案數字較前日多100多宗，歐家榮說，難言疫情是否反彈，每日個案數字會有100多宗甚至數百宗波幅，要觀察多數日。他又說，近日個案數字徘徊在3000宗左右，屬相對高的水平，雖然過去兩三周疫情持續向下，但社區仍有大量傳播鏈，呼籲市民不要以為現時疫情完全受控，要保持警惕，尤其是昨日清明節和之後的復活節假期，更要遵守社交距離措施。

（新冠疫情）

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