死亡破8000 特首辦稱今波疫猛遠超抗疫能力 林鄭悼疫歿者 遺屬：幾多條命你負責？

第五波疫情至今逾97%安老院出現疫情，特首辦昨發稿稱，特區政府過去兩年多有加強支援安老院舍、推動長者接種疫苗等，以防止院舍大規模感染，惟今波疫情來得「既急且猛」，遠超「抗疫鏈」中各環節的能力；數千名院舍員工和數萬名院舍院友染疫，情况危急，至昨累計逾8000人離世，當中逾九成為滿65歲長者，令人傷痛。她向因疫情逝世的市民表示深切哀悼，並向死者家屬及親友致以最深切慰問，重申本港經歷疫情在全球爆發以來最嚴峻局面，為市民帶來焦慮和失去親人的傷痛，政府將繼續竭盡所能，盡快穩控疫情。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在疫情記者會稱，理解疫下很多市民面對很大壓力，特別是有家人染疫或離世人士，該署已設「疫時哀傷情緒支援熱線」（電話：9814 1325），市民如遇精神健康或情緒困擾，可每日朝9至晚9致電熱線，有臨牀心理學家支援家屬。

家屬斥大部分患者死於求醫無門

本報上月初報道蕭先生年過80的染疫外母兩次盼入院不果，最終確診第8日離世。蕭先生昨形容林太的稿在「認叻、宣傳自己做咗好多嘢」，從行文未能感受其深切哀悼。他相信可能大部分患者均死於求醫無門，本來「唔需要被哀悼」，盼特首思考需負上多少條人命的責任，認為選她為行政長官的人均應負責。

蕭先生表示，特首似乎將爆疫責任推予沒打針長者，但大量染疫者離世的原因是林太未有做好預先計劃。他以政府近日派防疫物資包為例，反問特首「點解做嘢永遠慢幾拍」，又稱前特首梁振英已建議本港思考疫後重建，林太為何仍在派不再有人搶的物資。

離世一月准認屍 開袋只見腐屍

蕭先生外母離世近一個月，一家才獲通知認屍，拉下屍袋的瞬間，只見近乎腐爛的屍體，「只可以信袋掛住嘅名牌」。本周五出殯亦因遺體腐化嚴重取消瞻仰遺容，「係對老人家最大嘅尊重」。

病人組織促設委員會審視疫情始末

香港病人政策連線主席林志釉稱，聲明在清明節發出，大部分內容是羅列措施，會否予人感覺似是應節而發公文。他說，文中未提調查事宜，但多名立法會議員已表明不滿抗疫工作，現屆政府應在任內成立委員會，審視疫情中發生什麼問題。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌則稱，哀悼聲明對逝者家屬是一種心意，但家屬以至病人組織期望的不止心意，而是如何汲取這波疫情的慘痛教訓，避免新一波疫情下重蹈覆轍。

林鄭月娥上月底曾表示，是次疫情是大型公共衛生危機，涉相當多死亡個案，值得全面檢討，並對離世人士家人致以深切慰問，但她稱仍在疫情期間，不認為現在應分心處理調查，相信下屆政府會認真處理，若來屆政府有需要，她作為這次抗疫主體負責人很樂意提供意見。

明報記者

（新冠疫情）

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