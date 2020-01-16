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【Emily】宣傳NFT 曾俊華fb更新心心肖像 話無關「其他新聞」

【明報專訊】特首林鄭月娥喺噚日早上記者會宣布唔爭取連任，其間林太5年前選舉嘅對手、前財政司長曾俊華嘅facebook更新個人相片，係一張佢單眼做出「心心」手勢嘅卡通肖像；而封面照片轉咗佢同一班年輕人開懷大笑嘅相。帖文一出，即引起網民聯想係咪同林太唔連任有關。不過曾俊華好快澄清，出post係為咗宣傳即將推出嘅NFT（Non-fungible Token，非同質化代幣），「與其他時事新聞絕對無關」。

指月前已定推出日

搵日本畫家設計

曾俊華留言話，團隊月前已經定好噚日推出NFT，佢之後再發文話早前邀請日本畫家山内庸資（Yosuke Yamauchi）為佢設計3000個名為「Choi Yeah」嘅NFT。佢話呢個NFT嘅擁有者，會喺發行後一年內收到佢為香港人挑選嘅6件小禮物，可能係一首詩、一首歌等。

佢話幾年間，社會更多紛亂，因為疫情、經濟、自身去留，令大部分市民生活都唔易過，但佢同5年前一樣，相信香港人和香港，亦相信難關總會過去，希望港人可以更加開心，於是推出NFT；曾俊華話會將呢個NFT日後所有交易嘅一成回饋初創社群。

NFT係數碼資產，不論係畫作、聲音、影片或其他作品都可製成NFT，每項產品都係獨特，大家可於NFT平台買賣。

相關字詞﹕林鄭月娥 曾俊華

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