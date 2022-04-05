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【Emily】一個消息 鍾國斌飲香檳 林鄭宣布唔爭連任 湯家驊道「過來人」感言

【明報專訊】特首選舉消息滿天飛，政務司長李家超未表態會否出選，特首林鄭月娥噚日朝早就正式宣布唔會爭取連任喇。立法會前議員鍾國斌噚日中午就喺facebook上載咗一張香檳相，話聽到一個消息，「即刻飲完成支香檳，今日D香檳一定開哂（晒）！」而作為林太智囊嘅行政會議成員湯家驊就似乎為林太抱不平，佢喺fb話有啲人從政係為咗權力，有啲人係為咗名聲或利益，但都有啲人只係為咗一點信念、一份回饋社會之心，感慨「一些人毫不費力便贏得一片掌聲，一些人盡心竭力只換來一些誤解；但如果你計較這些，你便根本不應從政」。

湯：有人從政為回饋社會

指服務社會有很多崗位

湯家驊又話，「回報國家、服務社會可以有很多崗位，只要有心，總有合適的在等待你」，形容自己係過來人，所以明白。

林太話係家庭考慮所以唔爭取連任，引述屋企人認為「我都係夠鐘要返番屋企喇」，又感謝港澳辦、中聯辦等4個中央駐港機構、政府團隊，以及屋企人。沙田前區議員黃文萱喺fb批評：「感謝中央支持？你仲有要向呢三年嚟死傷、染疫、分離嘅香港人道歉。」又指林太因為家庭因素而唔連任，但講稿中出現「中央」兩個字仲多過屋企人。Emily數過，記者會上林太至少11次提到「中央」兩字，至少6次提到家人、6次提到家庭。

另一立法會前議員鄭松泰，冇做議員之後搞物流搬運公司，佢就喺fb話：「林鄭一宣布不連任，即刻好多移民查詢，究竟發生咩事？？」

相關字詞﹕林鄭月娥 湯家驊 鍾國斌 特首選舉2022

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