【Emily】一個消息 鍾國斌飲香檳 林鄭宣布唔爭連任 湯家驊道「過來人」感言

湯：有人從政為回饋社會

指服務社會有很多崗位

湯家驊又話，「回報國家、服務社會可以有很多崗位，只要有心，總有合適的在等待你」，形容自己係過來人，所以明白。

林太話係家庭考慮所以唔爭取連任，引述屋企人認為「我都係夠鐘要返番屋企喇」，又感謝港澳辦、中聯辦等4個中央駐港機構、政府團隊，以及屋企人。沙田前區議員黃文萱喺fb批評：「感謝中央支持？你仲有要向呢三年嚟死傷、染疫、分離嘅香港人道歉。」又指林太因為家庭因素而唔連任，但講稿中出現「中央」兩個字仲多過屋企人。Emily數過，記者會上林太至少11次提到「中央」兩字，至少6次提到家人、6次提到家庭。

另一立法會前議員鄭松泰，冇做議員之後搞物流搬運公司，佢就喺fb話：「林鄭一宣布不連任，即刻好多移民查詢，究竟發生咩事？？」