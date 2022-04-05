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阻差上訴得直 大專生減至囚9周

【明報專訊】示威者於2019年11月14日發起「曙光行動」，將軍澳有警員制服一名黑衣女子，女大專生涉拉扯該女子手臂約5秒，疑阻止警員拉人。女大專生被裁定阻差辦公罪成，判囚3個月，她不服定罪和判刑，上訴至高等法院。高院法官昨頒判辭表示原審定罪穩妥，但上訴人行為是一瞬間反應，刑期有下調空間，故減刑至監禁9周。

上訴人劉詩敏（現年21歲），案發時為大專生，現為蛋糕店銷售員。按控方案情，警員追趕黑衣女時，上訴人涉用雙手拉起黑衣女的手臂，令警員無法即時制服黑衣女。上訴人自辯時解釋，黑衣女為其友人，兩人一直拖着手，事發時她想拾回地上手機，才鬆開對方的手，不料被警員以警棍制服，她以雙手解鎖手機通知男友。

上訴方提出，如上訴人能以雙手解鎖手機，就不可能以雙手拉扯友人，質疑原審裁判官莫子聰沒考慮上訴人供辭。高院法官黃崇厚認為，除非原審裁判官對證供判斷不合情理，否則法庭不會輕易推翻原裁決，駁回定罪上訴。

刑期上訴方面，法官黃崇厚同意律政司一方所言，上訴人行為性質等同「搶犯」，須判阻嚇刑罰。惟法官表示，上訴人行為是一瞬間反應，她與黑衣女後來一同被制服，反映本案較同類案件輕微，故裁定刑期上訴得直，將刑期減至9周。

【案件編號：HCMA 34/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕上訴定罪駁回 減刑 阻差辦公 曙光行動 反修例事件

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