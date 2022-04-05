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國慶暴動3男判囚 官斥出師無名

【明報專訊】5男涉於2019年十一在黃大仙暴動，以及被捕時掙扎、推開警員等，經審訊後，早前均被裁定暴動及抗拒警務人員兩罪成立。其中2人昨於區域法院分別被判入勞教中心及教導所，另3人判監51至54月。法官練錦鴻認為事發正值國慶，政府6月已撤回逃犯條例修訂，示威者是借題發揮、出師無名，破壞社會互信和本港形象。翻查當年國慶日暴動案件，本案判刑僅次清潔工於荃灣暴動及縱火，他被判監56個月。

5名被告依次為演員郭小杰（30歲）、獸醫助理張啟昌（22歲）、共享辦公室行政人員何文謙（27歲）、港大理學院一年級生溫梓霖（19歲）及學生麥浩偉（24歲）。

法官練錦鴻稱，當日約千人在龍翔道堵路，該處可謂「心臟」地方及四通八達，有人叫港獨口號及投擲汽油彈，至少10部電單車遭破壞，社區如同戰場。他批評示威令社會進一步分化，以黃藍陣營分別代表支持和反對示威者，沒有中間，形容示威者口中崇尚的自由民主實是專制，扼殺和平理性討論空間。

按裝束被捕時掙扎等定罪 判囚51至54月

練官斥示威者以其理念破壞社會和諧互信，損害本港國際形象，未能短期內修復。練官稱，雖然沒顯著證據指稱眾被告參與暴動行為，但按其裝束、被捕時的掙扎反應等定罪。

練官引述求情時提到，郭小杰畢業於演藝學院，理想是成為職業演員，家人因他被捕後頓失所依，他亦患有遺傳性腎病，酌情減刑3月，就兩罪判入獄51個月。

練官稱感化報告顯示麥浩偉未有悔意，考慮到須阻嚇，判監54月，取代判入勞教中心。何文謙亦判囚54月；有悔意的張啟昌和溫梓霖則判入勞教中心和教導所。

【案件編號：DCCC 260/20】

（反修例風暴）

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