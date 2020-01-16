港聞

港聞二

判賠100元 康署不上訴 無家者請願促道歉

【明報專訊】通州街公園9名無家者3年前遭丟棄家當，入稟控告康文署後，上月底在小額錢債審裁處獲裁定勝訴，署方須向每人賠償100元。有無家者不滿裁決，認為是踐踏尊嚴，昨到康文署總部請願，要求署方道歉並與他們會面。康文署昨稱，不會就判決提出上訴。

康文署昨回覆本報時未有正面回應會否道歉，但稱不會就判決提出上訴，並會考慮判辭，以籌劃將來處理類似行動的安排。

署方：考慮判辭以籌劃類似行動安排

協助無家者索償的社區組織協會幹事吳衛東，昨與兩名無家者周雄光及劉嘉曦到康文署總部遞請願信，信中要求政府部門向無家者道歉，並向當局提出一系列建議，包括日後在清潔行動開始前一天事先通知無家者、改善存放物品程序、制訂「無家者友善政策」、向無家者提供儲物設施，並立法保障無家者家當免受丟棄。有署方職員到場接信。

吳衛東昨接受本報查詢時，引述其中一名無家者周雄光表示，100元的象徵式賠償對無家者而言是恥辱，金額不合理至連買牀鋪都不夠，「好似畀乞兒咁」，形容是「踐踏其尊嚴」。

指判決侮辱 無家者促訂「友善政策」

被問如何看康文署在裁決出爐後的應對態度，吳衛東形容署方對無家者仍是「零回應」， 無家者希望與署方開會，正是為了解署方對判決的看法，共同商討日後如何避免同類事件發生，明白署方需時研究判辭，故冀於一個月內獲安排會面，屆時署方應仔細交代跟進工作的執行時間表。他認為，如署方有誠意解決問題，應制訂長遠政策及法例，令政策局可長期跟進，否則各政府部門只會繼續「斬腳趾避沙蟲」，每次出事後只草草交代了事。

上 / 下一篇新聞

DSE 4‧22考 確診者准竹篙灣應試 教局籲學界助特別監考 直資議會憂強制交人分薄人手
DSE 4‧22考 確診者准竹篙灣應試 教局籲學界助特別監考 直資議會憂強制交人分薄人手
考前3周公布 教局：近期才較多空隔離單位
考前3周公布 教局：近期才較多空隔離單位
最壞打算「遠赴」竹篙灣 考生憂繁忙時間多阻滯
最壞打算「遠赴」竹篙灣 考生憂繁忙時間多阻滯
被問教師不撐4‧19復課 楊潤雄：會小心考慮疫情
被問教師不撐4‧19復課 楊潤雄：會小心考慮疫情
增3138陽性續回落 死亡降至雙位 衛署：仍處高水平 多經快測顯社區大量傳播鏈
增3138陽性續回落 死亡降至雙位 衛署：仍處高水平 多經快測顯社區大量傳播鏈
林永和：全民快測可揭萬宗 截數百傳播鏈
林永和：全民快測可揭萬宗 截數百傳播鏈
防疫包油尖旺9補領點 深水埗8 社協稱多劏房不夠覆蓋 樂意借場
防疫包油尖旺9補領點 深水埗8 社協稱多劏房不夠覆蓋 樂意借場
批支援院舍不力 福利委會零反對通過遺憾議案
批支援院舍不力 福利委會零反對通過遺憾議案
中醫學者：有康復者無氣力洗碗 有否手尾視乎症狀體質 勿當感冒輕視
中醫學者：有康復者無氣力洗碗 有否手尾視乎症狀體質 勿當感冒輕視
倡中醫師「方艙」診症 指導做八段錦助康復
倡中醫師「方艙」診症 指導做八段錦助康復
料6至9個月現第六波 袁國勇促院友職員打3針 做好通風
料6至9個月現第六波 袁國勇促院友職員打3針 做好通風
信和撥青龍頭臨海地 建85伙過渡房屋
信和撥青龍頭臨海地 建85伙過渡房屋
港大揭黑色素瘤新機制 助設計藥物阻擴散
港大揭黑色素瘤新機制 助設計藥物阻擴散
財匯局監管會計界 料10月生效 擬提高會計師公會參選門檻
財匯局監管會計界 料10月生效 擬提高會計師公會參選門檻
「姜牧師」認襲警囚兩月 扣減還押期將獲釋
「姜牧師」認襲警囚兩月 扣減還押期將獲釋
曾灶財旺角墨迹不擬加罩
曾灶財旺角墨迹不擬加罩
地盤工升降台失足 撼工字鐵一度昏迷
地盤工升降台失足 撼工字鐵一度昏迷
大灣區GBA新聞：大灣區大學動工 盼成灣區麻省理工 落戶東莞料明年招生 定位「新型研究型大學」
大灣區GBA新聞：大灣區大學動工 盼成灣區麻省理工 落戶東莞料明年招生 定位「新型研究型大學」
大灣區GBA新聞：20新大學籌建 8所與港澳合辦
大灣區GBA新聞：20新大學籌建 8所與港澳合辦
灣區手記：廣州「掃街」記 ／文：尚東美
灣區手記：廣州「掃街」記 ／文：尚東美
國慶暴動3男判囚 官斥出師無名
國慶暴動3男判囚 官斥出師無名
阻差上訴得直 大專生減至囚9周
阻差上訴得直 大專生減至囚9周
無牌繼續運作 油塘水泥廠被檢控
無牌繼續運作 油塘水泥廠被檢控
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】一個消息 鍾國斌飲香檳 林鄭宣布唔爭連任 湯家驊道「過來人」感言
【Emily】一個消息 鍾國斌飲香檳 林鄭宣布唔爭連任 湯家驊道「過來人」感言
【Emily】宣傳NFT 曾俊華fb更新心心肖像 話無關「其他新聞」
【Emily】宣傳NFT 曾俊華fb更新心心肖像 話無關「其他新聞」
【Emily】獄中過生日 陳皓桓Ciao歌詞贈牆外人
【Emily】獄中過生日 陳皓桓Ciao歌詞贈牆外人
【Emily】反修例中槍「熊仔餅」再入院瘦到40幾公斤
【Emily】反修例中槍「熊仔餅」再入院瘦到40幾公斤