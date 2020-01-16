判賠100元 康署不上訴 無家者請願促道歉

康文署昨回覆本報時未有正面回應會否道歉，但稱不會就判決提出上訴，並會考慮判辭，以籌劃將來處理類似行動的安排。

署方：考慮判辭以籌劃類似行動安排

協助無家者索償的社區組織協會幹事吳衛東，昨與兩名無家者周雄光及劉嘉曦到康文署總部遞請願信，信中要求政府部門向無家者道歉，並向當局提出一系列建議，包括日後在清潔行動開始前一天事先通知無家者、改善存放物品程序、制訂「無家者友善政策」、向無家者提供儲物設施，並立法保障無家者家當免受丟棄。有署方職員到場接信。

吳衛東昨接受本報查詢時，引述其中一名無家者周雄光表示，100元的象徵式賠償對無家者而言是恥辱，金額不合理至連買牀鋪都不夠，「好似畀乞兒咁」，形容是「踐踏其尊嚴」。

指判決侮辱 無家者促訂「友善政策」

被問如何看康文署在裁決出爐後的應對態度，吳衛東形容署方對無家者仍是「零回應」， 無家者希望與署方開會，正是為了解署方對判決的看法，共同商討日後如何避免同類事件發生，明白署方需時研究判辭，故冀於一個月內獲安排會面，屆時署方應仔細交代跟進工作的執行時間表。他認為，如署方有誠意解決問題，應制訂長遠政策及法例，令政策局可長期跟進，否則各政府部門只會繼續「斬腳趾避沙蟲」，每次出事後只草草交代了事。