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灣區手記：廣州「掃街」記 ／文：尚東美

【明報專訊】最近與廣州朋友流行起「掃街」，有點像香港早年那樣在旺角光顧街邊車仔檔，咖喱魚蛋碗仔翅煎釀三寶再來一串牛雜，從街頭吃到街尾，心滿意足地捧着肚子離開。今時今日，像這種掃街的吃法在香港已幾近絕迹，早些年每逢農曆新年還可能重溫這種味道，但這兩年疫情下香港無年味，食肆都難以開門，更何况是街邊車仔檔。

在廣州掃街的分別是，當地也沒有一條街的車仔檔，所以我們的掃街更多是掃場，去本地人推薦的隱世小店或老字號，一行幾人興高采烈地衝入舖頭，點兩三款最推介的食品，每人嘗幾口，然後又飛奔到下一間再食過，如此這般逐家試食，一晚可吃上六七處地方。數數手指，現時嘗過的包括雲吞麵、鹵豬手、腸粉、豬油撈麵等等，還有深夜才有的鋸牛扒及燒魷魚兩個走鬼檔，寫到這，又饞了。

在掃街的過程中，發覺本地人對於好吃的認同與香港其實也差不了多少，多數認為稱得上值得一試的食店都是藏匿在老區舊區的小舖，樓面不大，主要做街坊熟客生意，而且肯定不加味精。

民以食為天，邊吃邊聊是最快拉近距離的一個辦法，和店家閒談之間，原來這些老店小店隨着經濟發展、舊區改建，以及老師傅手藝失傳等緣故，經營也變得吃力。有朋友亦慨嘆，幾年前可能一條街有幾間店值得試，現在卻只剩一兩間還在了。

「可以加價呀」，另一朋友提議；「還加？以前這裏豬腸粉才4塊錢」，介紹我們來吃的朋友抱怨；「現在也不貴呀，8塊而已」；「還說不貴？貴了一倍啊」。

文：尚東美

相關字詞﹕大灣區 街頭小食 灣區手記

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