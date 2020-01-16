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大灣區GBA新聞：大灣區大學動工 盼成灣區麻省理工 落戶東莞料明年招生 定位「新型研究型大學」

【明報專訊】納入教育部與廣東省《推進粵港澳大灣區高等教育合作發展規劃》重點項目、屬大灣區教育領域中重要建設的大灣區大學近日於東莞正式動工，預計明年可建成首期校園並開始招生。根據公布的設計，有意締造成「大灣區麻省理工學院」的大灣區大學將偏重理工科，定位「新型研究型大學」，設有松山湖和濱海灣兩個校區，未來將與省內大型科學裝置、科研機構合作，為高端製造業注入創新動力。

明報記者 林迎

一校兩區 料2030全部建成

可招生1萬 本科生研究生各半

早在2019年，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》已提出要支持大灣區建設世界一流大學，同年5月，時任東莞市長肖亞非於首屆粵港澳大灣區媒體峰會上透露，中央已初步同意在東莞濱海灣新區設立一所高質量、高水平的大灣區大學。2020年7月，大灣區大學辦學方案通過省政府審議，整個項目總投資逾100億元人民幣，由廣東省政府管理、東莞市政府負責投資及保障。

大灣區大學將採用「一校兩區」模式運作，上月，大學公布了廣受關注的松山湖校區設計方案，松山湖校區佔地17萬平方米，近日動工建設。按照規劃，其教學區會於明年落成並開始招生；另一處濱海灣校區，建設項目正招標，一期工程計劃明年開工，2026年竣工。大灣區大學預計可於2030年完成全部校區建設，屆時全校招生規模可達1萬人，本科生與研究生各佔一半，其中松山湖校區計劃有2000名研究生，濱海灣校區計劃有8000本科和研究生，另遠期預留5000人規模。

建「科教產合作共同體」 科企參與考核

關於大灣區大學選址，此前曾有過不少討論，也一度傳出落戶廣深的猜測，而作為全球製造業基地，東莞去年GDP跨過萬億門檻，成為廣東省第四個萬億級城市，但在經濟快速發展的背後，東莞在大學方面一直匱乏。因此，爭取到大灣區大學落戶，對東莞市謀求高等教育的跨越式發展起了很大作用。

從地理位置看，松山湖校區處於東莞松山湖科學城核心地帶，周邊雲集大科學裝置、研發機構和高新技術企業。濱海灣校區則鄰近廣州南沙、深圳空港和前海自貿區，亦方便對接港澳。據東莞市大學籌建辦負責人透露，大灣區大學將結合散裂中子源、松山湖材料實驗室等，建立「學校+大科學裝置（科研機構）+龍頭科技企業」的「科教產合作共同體」，構建「人才培養—基礎研究—成果轉化」全過程合作鏈。

「科教產合作共同體」將是大灣區大學跨學科項目式教學的一部分，向學生提供現實場景的研發和產業項目，讓他們用各類專業理論知識解決問題。除了教師，企業和科研機構亦會參與考核學生，以達到透過實踐教學串聯理論學習，構建從知識到能力、從單一結構到多元融合、從書本問題到真實情况的全新課程體系。

打破傳統「大學—學院—學系」體系

大灣區大學以「打造大灣區的麻省理工學院」為目標，重視理工科基礎研究和教育，聚焦物質科學、先進工程、生命科學、新一代信息技術等方向，重點展開前沿科技融合及創新研究。據廣東省教育廳介紹，該校將打破傳統的「大學—學院—學系」體系，代之以「大學—領域」這種更扁平、靈活的教育和研究組織模式。學校將賦予校長充分辦學自主權，引入相關領域、行業精英參與理事會，提升大學管理諮詢團隊的專業和影響力；同時結合社會發展需求，每3到5年對課程作動態調整，鼓勵學生靈活選擇主修課程。

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