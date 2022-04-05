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「姜牧師」認襲警囚兩月 扣減還押期將獲釋

【明報專訊】人稱「姜牧師」的Free HK Media網媒創辦人姜嘉偉（圖），被指今年1月就另案到屯門警署報到時，與警員口角並以頭襲警，致警員上唇、額頭等擦傷及觸痛，姜則鼻骨骨折。姜嘉偉昨於屯門裁判法院承認一項襲警罪，解釋當時因照顧動物出現敏感反應，在睡眠不足及抗敏藥影響下反應過火，繼而與警員爭執。主任裁判官蘇文隆考慮他認罪扣減三分之一刑期，判囚兩個月。減去還押時間，他已完成刑期，將稍後於荔枝角收押所獲釋。

被告姜嘉偉（30歲）報稱Free HK Media記者，承認今年1月17日在屯門警署一樓報案室內的搜身室襲擊男警員59029羅仲明。

赴警署報到時撞警 身有酒氣

控方案情指出，案發日早上8時許被告到屯門警署，待11時就一宗煽惑他人參與未經批准集結案報到。當時他手持燒酒瓶，身上有酒精氣味，並脫下鞋躺在報案室座位，其後一度阻礙報案室警員工作，包括開facebook直播拍攝警員、擺弄玻璃板、阻礙警員聽電話和處理一名女士的報失案件。

警員兩度警告他不果，警署警長再度警告並以攝錄機拍攝他，被告沒聽從，遭以阻差辦公罪拘捕，被帶到搜身室。被告在搜身時兩度以前額撞向警員羅仲明，致羅上唇和前額擦傷及觸痛、右膝觸痛，被告則鼻骨骨折、鼻樑及左胸壁觸痛。兩人送院後即日出院。

求情稱徹夜未眠礙判斷

辯方求情稱，被告當日並非醉酒，而是前一晚照顧寵物時過敏，徹夜無眠，他擔心疲倦下錯過報到時間，故提早到警署等待，手持燒酒是供回家後幫助入眠所用。被告因疲倦在警署睡着，他明白當時警員出於關心叫醒他，但受睡意和藥物影響判斷力，反應敏感，引發案中事件。

【案件編號：TMCC 117/22】

相關字詞﹕姜牧師 屯門裁判法院 襲警

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