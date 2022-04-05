財匯局監管會計界 料10月生效 擬提高會計師公會參選門檻

新制度下將改由財匯局發出會計執業證書、為核數師和執業單位註冊、對執業單位及會計師查察、調查及紀律處分。財匯局亦將改名為會計及財務匯報局（會財局）。當中個別條文將提早在7月生效，以在新制度實施前成立諮詢委員會，以及賦權財匯局可查閱公會的紀錄和資料。財匯局正制訂指引及行政文件，說明未來的規管方針，以及行使其新職能的程序。

研上調提名人數 改為兩年一選

許正宇昨在立法會財經事務委員會透露，諮詢委員會將有8至12人，委員擬由財政司長委任，他盼委員會的組成不止有會計師，亦有使用會計服務的持份者如企業、商界人士等。政府亦計劃提高會計師公會理事會的選舉門檻，從現時只需兩名會計師提名及和議，增至10名會計師提名及和議，另須兩名會財局諮詢委員會成員和議；政府又欲將選舉周期由一年延長至兩年，由每次改選半數理事改為改選全數理事。政府目標今年內落實修訂選制。

議員稱不高 盼不再政治凌駕專業

林智遠稱，過往曾有當選理事稱要譴責警察，認為「會計師專業就講番會計師專業嘅問題」。林又認為參選門檻改變後亦不算高，「10人都找不到，連10人都不認識，怎去領導（公會）？」他亦不認同職能轉移代表公會被削權，反指公會過往有太多職能，當中部分有衝突，有部分地方亦沒法好好監管。

會計界立法會議員黃俊碩則說，業界擔心監管模式轉變，但認為公會轉移職能經多年討論，加上公會有職能重疊、無法監管假會計師等問題，轉移職能亦無可厚非，而當局願以教育為本，可消除業界對於監管或趨嚴厲的疑慮。對於會計師公會參選門檻提高，黃認為公會由成立至今沒改過選舉制度，當時只有數百人，現時已增至4萬多名會員，改制屬合理，也不認為當局將公會職能轉移及修改選制存政治目的，稱有部分組織政治凌駕專業，認為「專業不要被政治凌駕」。