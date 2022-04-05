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信和撥青龍頭臨海地 建85伙過渡房屋

【明報專訊】公營房屋供不應求，政府近年積極推出過渡房屋，以紓緩基層住屋需求。信和集團宣布以象徵式租金租出一幅位於荃灣青龍頭的臨海土地，與社福機構「普門基金會」合作籌建過渡房屋項目「普綠軒」，預計能提供85個單位，單位面積介乎146至197平方呎，預計2023年第四季落成，營運期約5年。項目已於2月獲運輸及房屋局的「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」撥款4802.5萬元。

取名「普綠軒」 料2023第四季落成

普綠軒項目地盤面積約1.9萬平方呎，將採用組裝合成建築法（MIC）興建，樓高三層，單位設開放式廚房、獨立浴室、客飯廳等，適合一至三人家庭居住。項目鄰近巴士站，有多條巴士線及小巴線直達市區，住戶步行10分鐘可購買日常所需。

住戶子女每學年5000元獎學金

此外，項目將設包含STEAM（科學、技術、工程、藝術和數學）元素的多功能活動室、參考集團綜合綠色社區項目「一喜種田」的種植空間、免費Wi-Fi網絡服務。項目亦會為入住者提供工作配對和培訓等支援，也會為入住兒童提供各類活動，包括有關STEAM及編程的課程等。

信和集團及旗下黃廷方慈善基金會在普綠軒投入營運後，特別透過黃廷方獎學金幫助兒童成長發展，每個學年向每個入住家庭的子女提供5000元獎學金。黃廷方慈善基金亦會資助普門基金會，為入住的基層家庭及其子女開設合適的興趣班及課程。

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