料6至9個月現第六波 袁國勇促院友職員打3針 做好通風

倘院舍做足準備 傷亡遠少於第五波

本港昨再有院舍出現疫情，一間院舍的一名院友快速測試陽性，另之前已出現疫情的院舍中，43間安老院舍及15間殘疾院舍有新增個案，分別涉及約50名和16名院友。第五波累計784間安老院舍和287間殘疾院舍出現疫情，分別佔院舍數目的97.8%和95%，全港逾半院友染疫。

袁國勇昨出席社署為院舍業界安排的感染控制措施專題講解及答問會。他說，院舍業界或認為第五波疫情前已做了很多功夫、為何仍爆發，他呼籲院舍不要灰心，要做足準備，包括及早診斷，若院友或職員有病徵，例如發燒或呼吸道病徵等，要立即做核酸檢測或快速測試，一旦有院友染疫要盡快隔離，倘染疫人數眾多，則可將未染疫院友「反向隔離」。

稱有殘餘病毒 近期康復者不應檢測

他認為近期曾染疫的康復者，短期內不應做核酸檢測或快速測試，因驗出的多數是殘餘病毒或被抗體包裹的病毒，沒傳染性。出席同一講座的港大微生物學系名譽臨牀副教授龍振邦亦說，院友康復後90日內都不應再做快速測試或核酸檢測，否則或產生混亂。

倡隔板高至頭頂 空氣流通帶走毒霧

有意見認為院舍隔板太矮是導致院內爆發原因之一，袁國勇表示，隔板高度到頭頂已足夠，下方可阻隔飛沫，上方保持空氣流通，帶走含病毒的氣霧。龍振邦說，病人呼出的病毒會隨熱空氣上升，若隔板太高，通風系統無法將病毒稀釋及帶走，令病毒在隔板附近兜圈，反增感染風險。

袁國勇說，第五波疫情做得最不好的是疫苗接種率太低，呼籲院友和職員都要打3至4針疫苗。龍振邦說，院舍應接種復必泰，因復必泰只需兩針就完成接種，需時約一個月，而科興要打3針才完成接種，需時近4個月，院舍應在新一波疫情到來前盡快完成接種。

（新冠疫情）