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中醫學者：有康復者無氣力洗碗 有否手尾視乎症狀體質 勿當感冒輕視

【明報專訊】第五波新冠疫情累計逾百萬宗個案，中文大學中醫學院副院長林志秀接受本報訪問時表示，雖然患者普遍症狀輕微，但團隊累計為逾千人次的新冠康復者遙距診症，發現症狀五花八門，有六旬主婦康復後氣力大減，連洗碗碟也要歇息，按臨牀所見，症狀嚴重程度及體質影響後遺症出現機率，呼籲市民勿掉以輕心，一旦檢測陽性應及早求醫，以免惡化。

屬「風熱犯肺」 服銀翹散有效

中大中醫學院及香港中西醫結合醫學研究所團隊自上月初起，為社區新冠患者視像診症及處方藥物。林志秀說，患者多出現發燒、咳嗽及流鼻水等症狀，當中七八成人出現喉嚨痛，有患者形容喉嚨「好似吞玻璃咁痛」，進食及喝水均受阻，中醫診斷屬「風熱犯肺」，經驗上多處方中藥藥方「銀翹散」，並按患者症狀加減藥材，大部分人一日服藥一劑，3至5劑後已見明顯改善，部分人涉咳嗽，病徵則需時9至10日改善。

康復主婦服中藥氣力增 可做家務1小時

林志秀表示，團隊常見新冠康復者感乏力疲勞，其次是咳嗽有痰、睡眠欠佳及焦慮抑鬱。他憶述，一名約60歲的家庭主婦本身患高血壓，早前染疫發燒入院，2月下旬出院，至3月下旬求醫，感覺氣力大不如前，走路容易氣喘，「拖地洗碗都要坐低休息再做」，她服用中藥後體力及氣促明顯改善，可以打理家務及行走近一小時。

按臨牀觀察，林志秀說有兩個因素影響康復者會否有「手尾」，首先是患者發病期間症狀的嚴重程度，第二是患者本身的年紀及體質，例如是否有慢性病等，團隊正招募有後遺症狀的康復者參與研究，以了解中醫療效。

林志秀說，雖然現時新冠症狀類似感冒，但傳染力更強，臨牀所見對身體傷害更大，不應掉以輕心，若市民快速抗原測試呈現陽性，或身邊人已染疫而自己出現症狀，應盡快求醫及服藥，若患者發燒，身體或已開始受損。

稱「連花」「金花」兩藥有效 惟籲慎服

至於政府派發的中成藥「連花清瘟膠囊」及「金花清感顆粒」，林志秀認為兩款藥大同小異，成分與臨牀所用的銀翹散等藥方相似，具一定功效，惟患者未必懂得理解藥物說明，而容易腹痛腹瀉的患者要慎用，否則或令大便稀爛；另因兩款藥含金銀花，俗稱蠶豆症的G6PD缺乏症患者不宜服用，建議市民服藥前先諮詢中醫師。

明報記者

（新冠疫情）

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