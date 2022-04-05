批支援院舍不力 福利委會零反對通過遺憾議案

羅致光稱如有需要會道歉

福利事務委員會昨討論院舍防疫工作，選委會議員江玉歡表示，長者特別是院友是第五波疫情最大受害者，由安排疫苗接種滯後、將染疫長者送隔離及治療設施皆混亂重重，勞福局在與醫管局協調及溝通上亦有責任；當疫情稍受控便應立即檢討院舍抗疫能力，並問勞福局長羅致光會否向院舍長者及家人特別是死者公開道歉。羅致光回應稱，勞福局及社署已動員所有同事及能力應對，仍抵不過個案海嘯式增長，勞福局及社署為照顧院友負上首要責任，若做得不足，責任在勞福局，如需要向任何院友及家人道歉，當然是勞福局道歉。

議員倡疫緩即檢討 設院舍數據庫

鄧家彪認為，院舍災難的責任屬多方，除勞福局及社署，醫管局及衛生署也要負很大責任，又提到社會對疫苗過分猶豫。他關注如何鼓勵院舍使用中成藥，又建議政府短期設專用數據庫交代院舍每日新增確診、康復及死亡人數。鄧問到能否確保新確診院友都送隔離設施或入院，羅致光稱3月28日已表明確診院友會入院或送暫託中心，除非例外情况如院友無症狀且院舍有非常適合的隔離設施。

家人倘非監護人 不能反對長者打針

狄志遠提出遺憾議案，對勞福局及社署在院舍爆疫期間未即時提供適切援助表示失望與遺憾；鄧家彪的修正案敦促院舍抗疫能力跨部門工作小組調查及檢討，以防再爆發時院舍又重災；議案在無人反對及陸瀚民、管浩鳴、楊永杰及梁毓偉4票棄權下通過。

實政圓桌田北辰關注如何處理仍不同意院友打針個案，羅致光透露，社署昨去信安老院澄清不會接受非法定監護人反對長者打針，如家人非法定監護人，當醫生診斷適合接種，就會打針。社署信件提到，曾書面反對院友打針的家屬若仍反對打針，須證明為院友法定監護人或監護申請人，並在發信後14日內向院舍交回條，否則如醫護認為院友必須及適合打針，而打針符合院友最佳利益，即安排打針。

（新冠疫情）