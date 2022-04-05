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防疫包油尖旺9補領點 深水埗8 社協稱多劏房不夠覆蓋 樂意借場

【明報專訊】政府上周六起向全港市民派發「防疫服務包」，當局如到訪不遇會留下通知卡，周四起全港18區將設派發站供未收到服務包的市民憑卡補領。政府昨深夜公布89個派發站地址及開放時間，當中以離島區最多，有10個派發點，最少為灣仔、黃大仙及西貢區，各只有兩個，至於多劏房戶聚居的油尖旺區及深水埗則分別有9個及8個。

離島10個最多 灣仔黃大仙西貢各2

本報昨另向民政事務總署查詢至今派發了多少防疫包，至截稿前未獲回覆。

昨日繼續有多名局長落區派防疫服務包，包括發展局長黃偉綸到訪鰂魚涌、勞福局長羅致光到觀塘、政制及內地事務局長曾國衞到黃大仙、公務員事務局長聶德權到荃灣等；社署署長梁松泰昨亦到樂善堂過渡房屋「樂屋」派發。

部分開朝九晚五恐難領 倡延長

社協副主任施麗珊昨接受查詢稱，深水埗區及油尖旺區有大量劏房，按比例應設10多個地點才足夠覆蓋，目前派發點不但數量不足，地點與民居亦有一定距離，不方便長者前往領取。她明白政府要覓地設派發站或有困難，當局可與活躍於各區的非政府組織合作，借用其場地，社協亦樂意借出；至於灣仔及黃大仙只有兩個派發點，她稱當區亦有劏房，應增設多一兩個。

開放時間方面，她稱留意到有部分派發站朝九晚五開放，市民或未能趕及下班後領取，建議當局延長至朝八晚十。

指有三無戶未獲包 促更積極洗樓

施又說，至昨日仍有深水埗劏房戶還在等物資，部分三無大廈因無保安，樓下閘門會上鎖，料或有工作人員因大門上鎖未能上樓，遺漏了居於該廈的劏房戶。她認為當局應更積極「洗街洗樓」，「要每幢大廈都上」，如大廈閘門上鎖，可等住戶外出再尾隨上樓。

補漏拾遺派發站名單：https://bit.ly/3r0HgDI

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫情 防疫服務包

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