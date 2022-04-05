林永和：全民快測可揭萬宗 截數百傳播鏈

林永和昨日在港台《千禧年代》表示，雖然疫情下降，惟個案數字應會橫行一段時間，近期上海九成個案均為無症狀或輕症個案，或不經意間造成傳播，認為全民快測對找出患者應有一定成效，假設約300多萬人檢測，預計可找出最少數千至一萬宗個案，已可截停數百條傳播鏈。

林哲玄倡陰性亦呈報 助掌握比率

林永和稱，檢測最終成效要視乎市民參與度、採樣是否正確及檢測陽性者呈報比率等，又認為若連續3天快檢，準確度可媲美核酸檢測。醫療衛生界立法會議員林哲玄稱，理解市民不想入住隔離設施，但強調病毒可引致長者出現重症，望市民不要對隔離設施有太負面想法，認為檢測陽性不報等同「得個做字」，即使陰性同樣應呈報，以便政府掌握感染比率。

衛署：無法預計個案量 已備好檢疫

歐家榮昨在疫情記者會回應全民自願快速檢測可找出多少宗陽性個案時表示，無法預計可找出多少個案，需視乎市民參與情况，形容找出愈多個案愈好，以助辨識社區的隱形個案，衛生署亦已做好發隔離令、檢疫令等的安排。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨稱，近期天氣轉涼，即使市民有輕微呼吸道病徵，也未必意識到染疫，籲市民響應全民快測。

逾2萬人獲口服藥 料短期派私醫

另外，醫管局總行政經理劉家獻昨表示，已為約23,700人處方新冠口服藥，其中16,158人獲處方默沙東口服藥、7600人獲處方輝瑞口服藥。至於政府早前宣布將向私家醫生提供口服藥，劉稱政府將發信通知醫生詳細安排，料短期內私醫可獲口服藥。林永和表示，患者未必方便外出，而私家醫生較熟悉患者病情，可參考現時部分中醫安排，考慮以遙距形式診症甚至安排送藥。

（新冠疫情）