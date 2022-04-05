港聞

港聞一

林永和：全民快測可揭萬宗 截數百傳播鏈

【明報專訊】政府周五（8日）起將一連3日推行全民自願快速檢測找出新冠個案，疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和預計，檢測可找出數千至一萬宗個案，可截停數百條傳播鏈，有助遏止疫情。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，無法預計能找出多少個案，需視乎市民參與情况。

林永和昨日在港台《千禧年代》表示，雖然疫情下降，惟個案數字應會橫行一段時間，近期上海九成個案均為無症狀或輕症個案，或不經意間造成傳播，認為全民快測對找出患者應有一定成效，假設約300多萬人檢測，預計可找出最少數千至一萬宗個案，已可截停數百條傳播鏈。

林哲玄倡陰性亦呈報 助掌握比率

林永和稱，檢測最終成效要視乎市民參與度、採樣是否正確及檢測陽性者呈報比率等，又認為若連續3天快檢，準確度可媲美核酸檢測。醫療衛生界立法會議員林哲玄稱，理解市民不想入住隔離設施，但強調病毒可引致長者出現重症，望市民不要對隔離設施有太負面想法，認為檢測陽性不報等同「得個做字」，即使陰性同樣應呈報，以便政府掌握感染比率。

衛署：無法預計個案量 已備好檢疫

歐家榮昨在疫情記者會回應全民自願快速檢測可找出多少宗陽性個案時表示，無法預計可找出多少個案，需視乎市民參與情况，形容找出愈多個案愈好，以助辨識社區的隱形個案，衛生署亦已做好發隔離令、檢疫令等的安排。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨稱，近期天氣轉涼，即使市民有輕微呼吸道病徵，也未必意識到染疫，籲市民響應全民快測。

逾2萬人獲口服藥 料短期派私醫

另外，醫管局總行政經理劉家獻昨表示，已為約23,700人處方新冠口服藥，其中16,158人獲處方默沙東口服藥、7600人獲處方輝瑞口服藥。至於政府早前宣布將向私家醫生提供口服藥，劉稱政府將發信通知醫生詳細安排，料短期內私醫可獲口服藥。林永和表示，患者未必方便外出，而私家醫生較熟悉患者病情，可參考現時部分中醫安排，考慮以遙距形式診症甚至安排送藥。

（新冠疫情）

相關字詞﹕口服藥 新冠疫情 快速檢測

上 / 下一篇新聞

DSE 4‧22考 確診者准竹篙灣應試 教局籲學界助特別監考 直資議會憂強制交人分薄人手
DSE 4‧22考 確診者准竹篙灣應試 教局籲學界助特別監考 直資議會憂強制交人分薄人手
考前3周公布 教局：近期才較多空隔離單位
考前3周公布 教局：近期才較多空隔離單位
最壞打算「遠赴」竹篙灣 考生憂繁忙時間多阻滯
最壞打算「遠赴」竹篙灣 考生憂繁忙時間多阻滯
被問教師不撐4‧19復課 楊潤雄：會小心考慮疫情
被問教師不撐4‧19復課 楊潤雄：會小心考慮疫情
增3138陽性續回落 死亡降至雙位 衛署：仍處高水平 多經快測顯社區大量傳播鏈
增3138陽性續回落 死亡降至雙位 衛署：仍處高水平 多經快測顯社區大量傳播鏈
防疫包油尖旺9補領點 深水埗8 社協稱多劏房不夠覆蓋 樂意借場
防疫包油尖旺9補領點 深水埗8 社協稱多劏房不夠覆蓋 樂意借場
批支援院舍不力 福利委會零反對通過遺憾議案
批支援院舍不力 福利委會零反對通過遺憾議案
中醫學者：有康復者無氣力洗碗 有否手尾視乎症狀體質 勿當感冒輕視
中醫學者：有康復者無氣力洗碗 有否手尾視乎症狀體質 勿當感冒輕視
倡中醫師「方艙」診症 指導做八段錦助康復
倡中醫師「方艙」診症 指導做八段錦助康復
料6至9個月現第六波 袁國勇促院友職員打3針 做好通風
料6至9個月現第六波 袁國勇促院友職員打3針 做好通風
信和撥青龍頭臨海地 建85伙過渡房屋
信和撥青龍頭臨海地 建85伙過渡房屋
港大揭黑色素瘤新機制 助設計藥物阻擴散
港大揭黑色素瘤新機制 助設計藥物阻擴散
財匯局監管會計界 料10月生效 擬提高會計師公會參選門檻
財匯局監管會計界 料10月生效 擬提高會計師公會參選門檻
「姜牧師」認襲警囚兩月 扣減還押期將獲釋
「姜牧師」認襲警囚兩月 扣減還押期將獲釋
曾灶財旺角墨迹不擬加罩
曾灶財旺角墨迹不擬加罩
地盤工升降台失足 撼工字鐵一度昏迷
地盤工升降台失足 撼工字鐵一度昏迷
大灣區GBA新聞：大灣區大學動工 盼成灣區麻省理工 落戶東莞料明年招生 定位「新型研究型大學」
大灣區GBA新聞：大灣區大學動工 盼成灣區麻省理工 落戶東莞料明年招生 定位「新型研究型大學」
大灣區GBA新聞：20新大學籌建 8所與港澳合辦
大灣區GBA新聞：20新大學籌建 8所與港澳合辦
灣區手記：廣州「掃街」記 ／文：尚東美
灣區手記：廣州「掃街」記 ／文：尚東美
判賠100元 康署不上訴 無家者請願促道歉
判賠100元 康署不上訴 無家者請願促道歉
國慶暴動3男判囚 官斥出師無名
國慶暴動3男判囚 官斥出師無名
阻差上訴得直 大專生減至囚9周
阻差上訴得直 大專生減至囚9周
無牌繼續運作 油塘水泥廠被檢控
無牌繼續運作 油塘水泥廠被檢控
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】一個消息 鍾國斌飲香檳 林鄭宣布唔爭連任 湯家驊道「過來人」感言
【Emily】一個消息 鍾國斌飲香檳 林鄭宣布唔爭連任 湯家驊道「過來人」感言
【Emily】宣傳NFT 曾俊華fb更新心心肖像 話無關「其他新聞」
【Emily】宣傳NFT 曾俊華fb更新心心肖像 話無關「其他新聞」
【Emily】獄中過生日 陳皓桓Ciao歌詞贈牆外人
【Emily】獄中過生日 陳皓桓Ciao歌詞贈牆外人
【Emily】反修例中槍「熊仔餅」再入院瘦到40幾公斤
【Emily】反修例中槍「熊仔餅」再入院瘦到40幾公斤