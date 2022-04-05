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增3138陽性續回落 死亡降至雙位 衛署：仍處高水平 多經快測顯社區大量傳播鏈

【明報專訊】新冠疫情單日新增個案連續11日下跌，本港昨增3138宗陽性個案；另有90宗死亡個案，是自2月26日以來再少於100宗。衛生防護中心表示，近日新增陽性個案緩慢下降，但仍處於相對高水平，加上很多個案由快速測試辨識，即病毒量較高，反映社區仍有大量個案及傳播鏈。

3客陽性 韓航首爾航線熔斷

昨日新增個案中，1589宗為核酸檢測陽性，1549宗為快速測試陽性，輸入個案有12宗，10宗於機場採樣發現，包括兩名機組人員，另兩宗輸入個案則於檢疫酒店發現。衛生署表示，大韓航空上周六（2日）由首爾飛抵香港的KE607航班3名乘客抵港檢測呈陽性，昨日起至周日（10日）禁止大韓航空客機從首爾着陸香港。

新公布死亡個案是逾一個月以來首次回落至雙位數，90宗死亡個案中，77人昨日離世，8人滯後公布，其餘5宗由公眾殮房法醫呈報。新增離世個案包括一名51歲腎衰竭患者，上月8日初次入院時驗出末期腎衰竭，在病房的鼻咽拭子結果對新冠呈陽性，上月15日從律敦治醫院轉至東區醫院，上月23日出院，其後在28日再次接受新冠檢測，顯示病毒量低，直至前日在家中暈倒，經急救及送院搶救無效離世。醫管局表示仍需研究患者死因。

兩死者已3針 皆年老長期病

新增死亡個案中，兩人已接種3針新冠疫苗，其中一名75歲死者本身有心肌梗塞、心臟衰弱等長期病患，上月14日入院時有氣喘；另一88歲死者則有肝炎、高血壓，上月10日到急症室時有肺炎。醫管局總行政經理劉家獻稱，兩名已打3針的死者年紀大及多長期病患，不代表疫苗無效。

劉家獻表示，死亡個案數字稍回落，可能與整體個案一直下降有關，但死者中較多年紀大及有長期病患，大部分未完成疫苗接種。他又留意到近期很多市民回復外出，甚至見過有人在街上不戴口罩、除口罩食煙，形容是危害他人，同時呼籲市民若有病徵應盡快求診，稱新冠口服藥有效減低病情轉差及死亡風險。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，近日新增個案雖持續下降，但仍處於每天數千宗高水平，呼籲避免不必要聚集及跨家庭聚會。

立會逐步復常 月底大會或實體

另外，立法會目前以視像會議形式舉行遙距會議，據悉本周開始逐步復常，本月27日大會料全面恢復實體會議。立法會主席梁君彥昨透過發言人表示，本周三大會將繼續以視像形式舉行，並恢復口頭質詢和無立法效力的議員議案。至於4月27日大會和其他委員會會議，主席將視乎疫情發展，月中與秘書處檢視情况，並徵詢議員意見後再決定。

明報記者

（新冠疫情）

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