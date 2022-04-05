最壞打算「遠赴」竹篙灣 考生憂繁忙時間多阻滯

閉關多時料有進步 校內評估恐「蝕底」

馮同學說，近日在家「閉關」多時，且每早參加學校補課、下午溫習數小時，相信這段時間各科成績或有進步，「若果考試那天才確診，選擇用校內成績評估或未可反映自己現階段的實力」。她稱，雖然近日為避疫不敢外出，但已有最壞打算，一旦染疫便選擇前往竹篙灣特別考場。

不過，馮同學亦擔心出門赴考時有阻滯，她說家住深水埗，認為與竹篙灣距離遠，亦不知道全港有多少考生將湧往該試場，「加上繁忙時間多人返工，怕中途塞車」。她又指新安排下，逢考試日便會提早起牀，預留時間做妥快速抗原檢測，以及需要時聯絡相關部門，安排到特別試場。

早前考評局已宣布考期縮短至3周內完成，馮同學認為今個月22日能開考屬好事，又指長期在家溫書令人感到鬱悶。自第五波新冠疫情爆發開始，她說近日只為了買日用品才外出，連同學邀約亦不想赴會，刻下只想早些考完、早些「解放」。

（新冠疫情）