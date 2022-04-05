考前3周公布 教局：近期才較多空隔離單位

稱學校議會反映大多學生盼盡快考

DSE開考前有清明節及復活節公眾假期，有衛生專家擔心假日人流增加，疫情或反彈。被問到DSE有否可能因疫情轉差而在開考前煞停或考試期間腰斬，楊說當局會密切留意疫情，萬一出現「一些我們現在無法預計的情况而需做改動」，當局會盡快公布。他呼籲社會緊守防疫措施，接下來的假期避免聚會，令疫情穩定並向下。

寄語考生「過去的毋須再抱怨」

距離DSE開考不足3周，被問到政府昨日才公布有特別考場安排，教育局副秘書長康陳翠華稱，早前疫情嚴峻，社會有人更需要使用隔離設施，「不是狠下心腸要他（考生）折騰這麼久」；至近期隔離設施騰空較多單位，當局才可考慮設特別考場。她寄語考生「過去的毋須再抱怨，因為怨是一種負能量」，現已有特別考場安排讓他們選擇，勸考生「不需再憂慮將來是如何，收拾心情讀書就可以」。

（新冠疫情）