DSE 4‧22考 確診者准竹篙灣應試 教局籲學界助特別監考 直資議會憂強制交人分薄人手

考試日悉確診 需6時半前通知考局

必須乘抗疫的士赴考 遲到酌情處理

確診或檢疫考生被禁赴學校試場，原本只能申請成績評估，最高取第5級，新安排下可考試。若於考試日早上才知確診或成為密切接觸者，可於早上6至6時半致電考評局公開考試資訊中心及考生抗疫的士熱線，當局將安排抗疫的士接載他們直接前往竹篙灣應考，交通費全免，不可乘搭其他交通工具或請家人接載前往；如因交通問題遲到，考評局會酌情延後其開考時間。

確診考生可選擇生病期間考試，教育局長楊潤雄昨提醒他們考試始終有壓力，若有發燒、頭痛等病徵仍應考，要小心考慮是否有利其身體狀况，從健康角度多休息較好。教育局副秘書長康陳翠華亦說，Omicron患者病情因人而異，部分人精神萎靡、有嚴重喉痛，「承受的不止生理不適，心理壓力何其大呢？你能否考到預期成績呢？」

可按每日狀况 決定應考或申請成績評估

確診考生入住竹篙灣後，每個考試日可按身體狀况，決定應考抑或申請成績評估。康陳翠華稱，顧及考試公平，考生作決定後不得更改，「不能考完、見到張卷就決定不考」。她又說，由於入住竹篙灣的考生本身需隔離或檢疫，故他們須在衛生防護中心網上平台申報，以獲取隔離或檢疫令；即日才知道陽性結果或屬密切接觸者的考生，可先到竹篙灣考試後再申報。

料可納千多考生 劃區分隔確診密切接觸者

目前確診數字仍不少，楊潤雄說難以估計多少人要到竹篙灣考試，而上址現有3000多個隔離單位，料最多可容納1000多名考生，會視乎使用情况動用後備試場。考評局秘書長魏向東說，竹篙灣設施將劃分成不同區域，分隔確診及屬密切接觸者的考生；又指受場地所限，未能在竹篙灣為有特殊教育需要（SEN）考生提供特別考試安排。

魏向東說，考評局將公開招聘持學位學歷、有一定教學或監考經驗者到竹篙灣做監考員，他特別呼籲符合上述資格的新冠病毒康復者應徵；當局將為竹篙灣監考員提供防護裝備及防疫培訓，保障他們健康。

陳狄安籲收拾竹篙灣應考物資備用

直資學校議會主席、中學校長陳狄安關注，當局有否足夠人手接聽擬申請到竹篙灣考試的考生來電，又稱盼抗疫的士屆時平均分佈各區，讓考生毋須等車太久，可盡快到竹篙灣。他說，考生不知自己何時會受病毒感染，建議他們預先收拾到竹篙灣應考的物資備用。

教育工作者工會主席、中學副校長黃建豪稱，DSE期間中學須安排教師在其校試場監校，部分學校可能同時有網課，故中學人手緊張，不建議派現職教師到竹篙灣監考。不過他說，得悉有中學教學經驗的大學教員盼協助特別考場監考，工會近期亦因抗疫活動聯絡到一些退休教師，若當局接洽該會，願協助招募竹篙灣監考員。

明報記者

（新冠疫情）

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