【Emily】在英鄭家朗推教材 盼保留港價值

喺眾志年代主打教育議題嘅鄭家朗話，過去一年到唔同學校講課，而「國際線」除咗游說政府，仲可以保存下一代對香港價值、文化同歷史嘅認同，所以就同幾個香港教師、社工等，跨時差咁製作咗一套《太平島保衛戰》教材。

教局建議家長選持平教材

教材以民選總統嘅太平島作背景，講述一個名為「惡盜大王」為求勝出選舉派出軍隊，而長老同法師挺身保護小島；當中仲加入修改選制、投白票等內容。此外仲有桌上遊戲「民主攻防戰」，透過提案同商討政綱、舉行總統大選，闡釋個人及民主權利。一套6冊故事加3款遊戲預售盛惠1290元。

教材嘅顧問團包括已經移英嘅融樂會創辦人王惠芬、考評局前歷史科評核發展部經理楊穎宇、身在台灣嘅學者沈旭暉。育有兩女嘅沈旭暉話，擔心小朋友身處異地，久而久之失去香港嘅文化認知，有必要為海外港生度身訂做普世價值嘅教材。

教育局回覆，建議家長選擇內容客觀和持平嘅教材，要避免選取內容偏頗或謬誤嘅讀物，「更不應購買以教材為包裝，實作為政治宣傳、污蔑政府的讀物，以保障子女福祉」。