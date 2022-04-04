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2022年4月4日星期一
港聞二
八達通領消費券 10月底前須用盡4000 未用罄失「尾數」千元 林鄭稱使用期長籲為防疫勿急消費
消費券雨露未均霑 酒吧關門嘆雙失 食肆晚市歎雙得
殮房認屍等近月 業界：七八成出殯時嚴重腐爛
林正財：當初應派醫護團隊支援院舍
港大研究：自殺風險指數回落 仍處高水平
新增陽性十連跌 近6周最少 指定診所使用率約五成 醫局籲輕症者求診
指需用呼吸機患者少約百人 高拔陞：重症大減 紓病牀壓力
69染疫長者食金花顆粒無重症 研究員：樣本少 僅初步結果
山徑13天撿1.5萬件垃圾 露營隨地如廁 郊野處處紙
防疫包「補漏」 周四起設90派發站
匯豐問求職者性取向 稱統計用 平機守則籲招聘避問性別 應徵者：與工作何關？
不獲聘者：憂資料長留匯豐外泄
指可填「不答」亦致誤解 大愛同盟倡加註釋疑
扮銀行騙借貸保證金 16歲男生被捕
談終院海外官辭任 范太：不信中央因而改制
一月兩遭潑漆 食肆指「追錯數」
大灣區GBA專題：港澳她力量，在灣區
大灣區GBA專題：雙品牌老闆：相夫觀念猶在 新一輩正改變
大灣區GBA專題：港女孩當灣區擺渡人 「不需優待只要平等」
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毛利率較迷你箱低 ARPU較高
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【Emily】鄧中華任全國港澳研究會會長
【Emily】民主黨徵抗疫物資 轉贈有需要者
【Emily】局長兵分九路派防疫包
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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