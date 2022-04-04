港聞

港聞二

迷你倉兼做「網店物流」 中小網店湧現催生大量需求

【明報專訊】新冠疫情下，市民消費模式出現轉變，中小企業亦要開拓網購業務。然而，當網購營業額增大時，很多中小企業發覺自行處理執貨、包裝、貼地址、出貨等運作，未必是最好做法，傳統第三方物流服務入場門檻卻極高。有公司看準市場空檔，推出「網店物流」服務，專門代中小企業處理網店物流事宜，以低入場門檻、服務按量收費、「豐儉由人」作招徠；數年間，在台北、首爾及香港推出服務，營業額增長數十倍！

明報記者 薛偉傑

Boxful行政總裁張迅豪、副總裁陳啟賢表示，2019年其台北迷你倉有網店客戶，因為分身不暇，提出能否請該公司代為處理他們網店的物流運作，包括按訂單執貨、包裝、貼地址標籤、出貨及入貨等。於是，其台北分公司便先嘗試這項新業務。

兩人強調，雖然行內很多年前已經有第三方物流服務，但入場門檻很高，通常只服務連鎖店等中大型企業，每月收費高達約100萬元。所以，當時其台北分公司推出針對小型網店的第三方物流服務，即現時所說「網店物流」服務，僅要求每家網店至少寄存「一板貨」（指1米×1.2 米×1.6米的空間，總容積1.92立方米）。

台北客戶提要求 發現商機

最初，因為每家網店銷量不多，其台北分公司員工根據網店指示處理出貨和入貨事宜。他們發覺，每家網店運作程序十分相近，很多都開在SHOPLINE和Shopify等大型平台。於是他們提議，該公司開發一個雲端訂單配送管理系統，和幾個大型網店平台系統對接。這樣，合作的網店每逢收到新訂單，都會自動匯入到雲端訂單配送管理系統，其台北員工便可即時按單執貨、包裝、貼地址標籤和安排出貨，提高效率，毋須網店店主每收到一張訂單，都要通過電話或電郵向他們發出指示。

其台北員工成功說服SHOPLINE和Shopify等大型網店平台開放系統的「應用程式接口」（API），讓該公司雲端訂單配送管理系統對接。據悉，當時說服大型網店平台不算困難，因為它們明白，當合作網店的生意愈做愈大，總有一日需要第三方代為處理物流服務；若要為合作網店創造價值，就需要開放API，讓第三方公司對接。

駁入網購平台 執貨毋須經網店

2021年初，該公司將網店物流服務擴展到首爾和香港。現時，網店物流服務在3個地方合共與超過10個大型網店平台系統對接，包括HKTVmall、WooCommerce、Shopee蝦皮及Pinkoi等。

至於物流公司，亦有超過25家對接系統。在台灣，合作網店的顧客可以選擇在便利店取貨。在香港，網店顧客可以在順豐智能櫃取貨。而且，其網店物流服務除付運給本地顧客，亦可以覆蓋北美洲、歐洲及亞洲其他地區。

張迅豪和陳啟賢透露，其網店物流服務在台北和首爾要求每家網店至少要寄存「一板貨」，在香港只要求每家網店至少寄存「半板貨」。這是考慮到網購在香港起步相對較遲較慢，所以盡量降低入場門檻，希望小規模的網店也可以使用這項服務。

網店物流的儲存費，大約是每板貨每月450至599元（有時會有推廣優惠），有關貨倉是恒溫和恒濕。而且，每月儲存費可以按有關網店實際儲貨量來計算。例如，可以今個月儲兩板貨，下個月只儲一板貨，再下個月又儲三板貨之類。其儲存費每個月浮動，這個計費方式，有別於傳統的第三方物流服務。不過，除儲存費之外，執貨、包裝及入箱、貼上地址標籤、代為收貨、點貨、本地退貨等服務需按量收費。至於物流公司費用，該公司可以代收，以方便網店店主。

ARPU數百元至逾10萬都有

兩人不願透露網店物流服務的每個客戶每月平均收費（ARPU），但他們表示，使用這項服務的網店大小都有，一家網店每月帶來的收入，由數百元至逾10萬元都有。整體來說，ARPU一直在上升。若以其網店物流服務的總營業額來說，2021年大約是2019年的40倍。當然，這部分是因為該公司在2019年只在台北推出網店物流服務，而2021年台北、首爾、香港三地已推出相關服務。即使撇除這個因素，仍然可以想像到，每個地點的網店物流服務的增長都相當快速。相信這可能是因為，除了不少人以開設網店來創業之外，很多早已開業的中小企業近年嘗試在傳統的線下模式之外，同時開拓線上業務。

張迅豪和陳啟賢表示，經營網店物流服務需要設立全新貨倉，又要開發軟件，初期投入很大。不過，隨着業務增長，相信稍後時間就可以收支平衡。

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

八達通領消費券 10月底前須用盡4000 未用罄失「尾數」千元 林鄭稱使用期長籲為防疫勿急消費
八達通領消費券 10月底前須用盡4000 未用罄失「尾數」千元 林鄭稱使用期長籲為防疫勿急消費
消費券雨露未均霑 酒吧關門嘆雙失 食肆晚市歎雙得
消費券雨露未均霑 酒吧關門嘆雙失 食肆晚市歎雙得
殮房認屍等近月 業界：七八成出殯時嚴重腐爛
殮房認屍等近月 業界：七八成出殯時嚴重腐爛
林正財：當初應派醫護團隊支援院舍
林正財：當初應派醫護團隊支援院舍
港大研究：自殺風險指數回落 仍處高水平
港大研究：自殺風險指數回落 仍處高水平
新增陽性十連跌 近6周最少 指定診所使用率約五成 醫局籲輕症者求診
新增陽性十連跌 近6周最少 指定診所使用率約五成 醫局籲輕症者求診
指需用呼吸機患者少約百人 高拔陞：重症大減 紓病牀壓力
指需用呼吸機患者少約百人 高拔陞：重症大減 紓病牀壓力
69染疫長者食金花顆粒無重症 研究員：樣本少 僅初步結果
69染疫長者食金花顆粒無重症 研究員：樣本少 僅初步結果
山徑13天撿1.5萬件垃圾 露營隨地如廁 郊野處處紙
山徑13天撿1.5萬件垃圾 露營隨地如廁 郊野處處紙
防疫包「補漏」 周四起設90派發站
防疫包「補漏」 周四起設90派發站
匯豐問求職者性取向 稱統計用 平機守則籲招聘避問性別 應徵者：與工作何關？
匯豐問求職者性取向 稱統計用 平機守則籲招聘避問性別 應徵者：與工作何關？
不獲聘者：憂資料長留匯豐外泄
不獲聘者：憂資料長留匯豐外泄
指可填「不答」亦致誤解 大愛同盟倡加註釋疑
指可填「不答」亦致誤解 大愛同盟倡加註釋疑
扮銀行騙借貸保證金 16歲男生被捕
扮銀行騙借貸保證金 16歲男生被捕
談終院海外官辭任 范太：不信中央因而改制
談終院海外官辭任 范太：不信中央因而改制
一月兩遭潑漆 食肆指「追錯數」
一月兩遭潑漆 食肆指「追錯數」
大灣區GBA專題：港澳她力量，在灣區
大灣區GBA專題：港澳她力量，在灣區
大灣區GBA專題：雙品牌老闆：相夫觀念猶在 新一輩正改變
大灣區GBA專題：雙品牌老闆：相夫觀念猶在 新一輩正改變
大灣區GBA專題：港女孩當灣區擺渡人 「不需優待只要平等」
大灣區GBA專題：港女孩當灣區擺渡人 「不需優待只要平等」
大灣區GBA專題：紅棉匯會長：港女性危機意識高
大灣區GBA專題：紅棉匯會長：港女性危機意識高
毛利率較迷你箱低 ARPU較高
毛利率較迷你箱低 ARPU較高
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】在英鄭家朗推教材 盼保留港價值
【Emily】在英鄭家朗推教材 盼保留港價值
【Emily】李璧而宣布參選 話李家超鄧炳強出嚟佢就退
【Emily】李璧而宣布參選 話李家超鄧炳強出嚟佢就退
【Emily】各區派物資 柯創盛巧遇周聰叔 方力申跑梯勝黃梓謙
【Emily】各區派物資 柯創盛巧遇周聰叔 方力申跑梯勝黃梓謙
【Emily】鄧中華任全國港澳研究會會長
【Emily】鄧中華任全國港澳研究會會長
【Emily】民主黨徵抗疫物資 轉贈有需要者
【Emily】民主黨徵抗疫物資 轉贈有需要者
【Emily】局長兵分九路派防疫包
【Emily】局長兵分九路派防疫包