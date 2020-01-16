大灣區GBA專題：紅棉匯會長：港女性危機意識高

楊會長也覺得，樂於分享、堅韌細膩、包容性強、具同理心，都是灣區女性特質，這些特質也為她們帶來更多創新創業空間和展示舞台。她認為，「她力量」是世界不能忽略的50%，新世代所講的改變世界3W力量（Web、Weather和Women），女性正是其一，而在共建灣區過程中，女性將更多擔任連接引領的角色。

辦「她力量」創業賽 吸引創投基金

誠然，職場女性還有諸多障礙，《2022全國職場女性發展洞察報告》反映，婚育家庭與工作難取平衡是阻礙女性事業的主要客觀原因之一，灣區女性的焦慮更甚。不過楊會長認為，這方面港澳思想較內地超前，是一個優勢；她也相信內地會逐步開放，例如今年兩會全國政協花亞偉便提案呼籲社會要更包容未婚生育，正是符合當今時代開放、多元、包容等價值觀的體現。

紅棉匯現有會員約400多人，當中不乏港澳女企業家，能為有意來灣區發展的港澳女青年提供一個生態平台，幫助她們發展。「我們有八字訣：共享、創變、公益、服務。」共享就是資源分享，彼此成就，楊會長稱紅棉匯每年舉行大大小小近80場線上線下活動，讓會員之間分享資訊，對內商機互通，同時設有商貿平台展示會員產品服務，對外精準商貿配對。創變即透過企業化運作，讓創新概念變得落地可行，包括每年舉辦「她力量」雙創系列活動；去年舉辦的首屆紅棉盃灣區「她力量」創新創業大賽，3個得獎項目共獲創投基金投資620萬元人民幣，今年4月還將繼續舉行第二屆大賽。此外，紅棉匯積極參與公益，展露「她力量」的社會責任；在商業以外，亦會為每個會員提供家庭、生活等的輔導服務。

倡天河設女性創業基地「授之以漁」

身兼廣州市天河區政協港澳委員，楊會長今年已提案在天河成立主要服務港澳女性的創新創業基地，為有意來灣區的女青年「授之以漁」。她十分歡迎港澳女青年加入紅棉匯，「這些新血會為我們帶來新思維衝擊，新老企業家共同擦出火花」。