港聞

港聞二

大灣區GBA專題：紅棉匯會長：港女性危機意識高

【明報專訊】「我所接觸的香港女性，危機意識很高，主動性強，能夠『一腳踢』，這份獅子山精神是發自內心的。」紅棉匯（廣州市女企業家發展促進會、廣州市天河區民營女企業家商會）會長楊淑梅讚道。在她眼中，擁有這份素質的人在任何地方都能發掘機會。雖然疫情影響香港乃至全球經濟下行，但大灣區享有國家紅利政策，「只要肯奮搏，在灣區就有機會」；縱然要跳出舒適圈是挑戰，但「粵港澳大灣區是一體化概念，相對其他地方會更有親切感」。她更認為，港澳女青年不應局限於某些領域發展，「隨着科技社會的不斷發展，性別差異在慢慢縮小，在科技、研發領域一樣可以有我們女性身影」。

楊會長也覺得，樂於分享、堅韌細膩、包容性強、具同理心，都是灣區女性特質，這些特質也為她們帶來更多創新創業空間和展示舞台。她認為，「她力量」是世界不能忽略的50%，新世代所講的改變世界3W力量（Web、Weather和Women），女性正是其一，而在共建灣區過程中，女性將更多擔任連接引領的角色。

辦「她力量」創業賽 吸引創投基金

誠然，職場女性還有諸多障礙，《2022全國職場女性發展洞察報告》反映，婚育家庭與工作難取平衡是阻礙女性事業的主要客觀原因之一，灣區女性的焦慮更甚。不過楊會長認為，這方面港澳思想較內地超前，是一個優勢；她也相信內地會逐步開放，例如今年兩會全國政協花亞偉便提案呼籲社會要更包容未婚生育，正是符合當今時代開放、多元、包容等價值觀的體現。

紅棉匯現有會員約400多人，當中不乏港澳女企業家，能為有意來灣區發展的港澳女青年提供一個生態平台，幫助她們發展。「我們有八字訣：共享、創變、公益、服務。」共享就是資源分享，彼此成就，楊會長稱紅棉匯每年舉行大大小小近80場線上線下活動，讓會員之間分享資訊，對內商機互通，同時設有商貿平台展示會員產品服務，對外精準商貿配對。創變即透過企業化運作，讓創新概念變得落地可行，包括每年舉辦「她力量」雙創系列活動；去年舉辦的首屆紅棉盃灣區「她力量」創新創業大賽，3個得獎項目共獲創投基金投資620萬元人民幣，今年4月還將繼續舉行第二屆大賽。此外，紅棉匯積極參與公益，展露「她力量」的社會責任；在商業以外，亦會為每個會員提供家庭、生活等的輔導服務。

倡天河設女性創業基地「授之以漁」

身兼廣州市天河區政協港澳委員，楊會長今年已提案在天河成立主要服務港澳女性的創新創業基地，為有意來灣區的女青年「授之以漁」。她十分歡迎港澳女青年加入紅棉匯，「這些新血會為我們帶來新思維衝擊，新老企業家共同擦出火花」。

相關字詞﹕大灣區

上 / 下一篇新聞

八達通領消費券 10月底前須用盡4000 未用罄失「尾數」千元 林鄭稱使用期長籲為防疫勿急消費
八達通領消費券 10月底前須用盡4000 未用罄失「尾數」千元 林鄭稱使用期長籲為防疫勿急消費
消費券雨露未均霑 酒吧關門嘆雙失 食肆晚市歎雙得
消費券雨露未均霑 酒吧關門嘆雙失 食肆晚市歎雙得
殮房認屍等近月 業界：七八成出殯時嚴重腐爛
殮房認屍等近月 業界：七八成出殯時嚴重腐爛
林正財：當初應派醫護團隊支援院舍
林正財：當初應派醫護團隊支援院舍
港大研究：自殺風險指數回落 仍處高水平
港大研究：自殺風險指數回落 仍處高水平
新增陽性十連跌 近6周最少 指定診所使用率約五成 醫局籲輕症者求診
新增陽性十連跌 近6周最少 指定診所使用率約五成 醫局籲輕症者求診
指需用呼吸機患者少約百人 高拔陞：重症大減 紓病牀壓力
指需用呼吸機患者少約百人 高拔陞：重症大減 紓病牀壓力
69染疫長者食金花顆粒無重症 研究員：樣本少 僅初步結果
69染疫長者食金花顆粒無重症 研究員：樣本少 僅初步結果
山徑13天撿1.5萬件垃圾 露營隨地如廁 郊野處處紙
山徑13天撿1.5萬件垃圾 露營隨地如廁 郊野處處紙
防疫包「補漏」 周四起設90派發站
防疫包「補漏」 周四起設90派發站
匯豐問求職者性取向 稱統計用 平機守則籲招聘避問性別 應徵者：與工作何關？
匯豐問求職者性取向 稱統計用 平機守則籲招聘避問性別 應徵者：與工作何關？
不獲聘者：憂資料長留匯豐外泄
不獲聘者：憂資料長留匯豐外泄
指可填「不答」亦致誤解 大愛同盟倡加註釋疑
指可填「不答」亦致誤解 大愛同盟倡加註釋疑
扮銀行騙借貸保證金 16歲男生被捕
扮銀行騙借貸保證金 16歲男生被捕
談終院海外官辭任 范太：不信中央因而改制
談終院海外官辭任 范太：不信中央因而改制
一月兩遭潑漆 食肆指「追錯數」
一月兩遭潑漆 食肆指「追錯數」
大灣區GBA專題：港澳她力量，在灣區
大灣區GBA專題：港澳她力量，在灣區
大灣區GBA專題：雙品牌老闆：相夫觀念猶在 新一輩正改變
大灣區GBA專題：雙品牌老闆：相夫觀念猶在 新一輩正改變
大灣區GBA專題：港女孩當灣區擺渡人 「不需優待只要平等」
大灣區GBA專題：港女孩當灣區擺渡人 「不需優待只要平等」
迷你倉兼做「網店物流」 中小網店湧現催生大量需求
迷你倉兼做「網店物流」 中小網店湧現催生大量需求
毛利率較迷你箱低 ARPU較高
毛利率較迷你箱低 ARPU較高
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】在英鄭家朗推教材 盼保留港價值
【Emily】在英鄭家朗推教材 盼保留港價值
【Emily】李璧而宣布參選 話李家超鄧炳強出嚟佢就退
【Emily】李璧而宣布參選 話李家超鄧炳強出嚟佢就退
【Emily】各區派物資 柯創盛巧遇周聰叔 方力申跑梯勝黃梓謙
【Emily】各區派物資 柯創盛巧遇周聰叔 方力申跑梯勝黃梓謙
【Emily】鄧中華任全國港澳研究會會長
【Emily】鄧中華任全國港澳研究會會長
【Emily】民主黨徵抗疫物資 轉贈有需要者
【Emily】民主黨徵抗疫物資 轉贈有需要者
【Emily】局長兵分九路派防疫包
【Emily】局長兵分九路派防疫包