大灣區GBA專題：港女孩當灣區擺渡人 「不需優待只要平等」

沅彤是順其自然的女孩，不過這不等於隨波逐流，雖從求學到就業難免遇上轉角，但轉了個彎，每一階段都能找到方向。畢業於傳統名校聖士提反女子中學，經獨立招生升讀廣州中山大學法學院，不是沒想過海外升學，但考慮到家庭負擔，而且中學時去內地遊學，印象有了改觀，覺得回內地升學也是不錯選擇。

升學廣州語文碰壁

「不適應是人生必經階段」

首次離開父母「當然會緊張，什麼都要靠自己」，沅彤大學生活一開始便遇到問題，「我的普通話超級普通，聽不懂老師普通話，又不會拼音。人家電腦用拼音打筆記，我用手寫輸入法」。為協助她，室友「體貼」地送拼音辭典給她做生日禮物，又不斷糾正其發音。在港念英文中學的她亦習慣中英夾雜，「不知用中文怎樣表達，很自然會說英語」，笑說「雖然同學不介意，但其實他們也不明白我的英文是什麼意思」。不過這些溝通難題沒打擊到她，現在其普通話已不再普通：「其實所謂不適應，只不過是人生必經階段。」而且她發現在灣區升學也有好處，就是可周末偷偷回港慶祝父親生日，給他驚喜，「如果遠一點要坐飛機，就不容易說走便走」。

4年大學生涯後，沅彤一心想修讀法學研究生，惟當時法學院以疫情為由不招港澳台生。想過轉校，碰巧港府去年推出大灣區青年就業計劃，看到有職位十分適合自己，「覺得與其轉校投入新環境，不如給一年半時間沉澱自己，想想日後方向」。去年6月，沅彤獲聘任一國兩制青年論壇助理研究員、內地港澳青年學生之家項目副經理，一方面從事包括法律相關的課題研究，另一方面從事大灣區升學諮詢等青年及社區服務。她喜歡現在崗位：「在工作中幫到人，成就感比起只是完成一個項目完全不一樣。」

一年半合約轉眼過半，年底沅彤又再次面對深造和就業的選擇，這次她「十五十六」了，「未來幾年會愈來愈多人到大灣區升學就業創業，需要的諮詢與幫助會更多」，深感這份工作適合自己，令她有點難取捨。

政策毋須刻意助女性 「幫到就好」

轉變環境非易事，切身體會過的沅彤認同，「來灣區」3個字看似簡單，背後卻要有很大勇氣，因要放下香港眼前一切，又怕來到要面對很多問題，因此她在大灣區升學和工作的經驗，正可給予後來者借鏡，就如中國作家張嘉佳的短篇小說《擺渡人》：所謂「擺渡人」，就是引導、幫助、開導他人，為他們解決問題，減少不必要痛苦，順利走到目的地。

沒有刻意經營卻自然撐起連接粵港的小船，正如坐船不問男女，在沅彤眼中，港青到灣區面對的挑戰也不以性別分。「其實很多問題不分性別都會遇到，不論男女來灣區都要學懂獨立；同樣地不論男女，只要肯踏出第一步，也會找到很多發展空間。」

從政策層面，沅彤認為兩地政府「能幫到香港青年就好」，不需刻意專門援助女性，舉例「現在港澳青年可報考公務員、事業單位，在同一個系統，你填內地身分證，我填回鄉證，一樣可以報名。其實不需要特別優待，只需要同等待遇」。