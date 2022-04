大灣區GBA專題：港女孩當灣區擺渡人 「不需優待只要平等」

【明報專訊】Que Sera Sera,香港女孩陳沅彤喜歡這首歌,原於中山大學畢業後想繼續深造,因緣際會下從事青年服務工作;從當年小學妹得前輩指點,到今日化身灣區「擺渡人」鼓勵後輩到灣區發展,幾年成長路,誠如曲意Whatever will be, will be。在灣區發展,她認為男女無差別:「我們(港澳青年)要的不是優勢待遇,不管是性別上還是區域上,只要給我們同等待遇,不論男女都會有機會找到自己前景。」