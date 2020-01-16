大灣區GBA專題：雙品牌老闆：相夫觀念猶在 新一輩正改變

「人家幫你生產要看MOQ（最少訂單量），多1000件成本已很不同」，說起業務Renda有如「廠佬上身」，但3年前，她連MOQ是什麼意思也要問人。

澳門長大、香港成長的Renda在英國念書時接觸不少針對小眾的個人護理產品，畢業後認為內地女生較忽略女性健康問題，易引致脫髮及其他生理病，「我一直認為女性的美不應只是化妝，而是由內而外散發的健康美，所以想自己的品牌除了市場佔一席之地外，亦會因幫到女性而引以為傲」。其創立的「夕純植」，由設計到配方自己一手包辦，包括洗頭水、護髮素、沐浴露、髮油膠囊等，針對脫髮及婦科問題。

包辦研發設計 跑遍珠三角尋廠

萬事俱備，剩下就是找廠商生產，「花了半年時間，跑了好多城市，佛山、清遠、鶴山，甚至一些聽都沒聽過的地方，前前後後至少敲了逾20間廠的門」。一個女孩子跑大半個珠三角，「當時沒想到那麼多人身安全問題」，幸最後找到一間加工廠能滿足要求，雙方深度合作至今。

但打擊接踵而至，2020年1月底產品首推卻逢疫情，業務幾近停頓，「士氣好大打擊，最大焦慮是『未知』，不知要停多久」，Renda曾萌放棄念頭，但總覺「又不是一定沒辦法」。重新檢討，她發現一開始在公域平台（讓商家進駐的公開平台如天貓、京東）銷售，付了不少宣傳費卻效果有限，是問題所在。

開業逢疫情 改銷售策略見回報

後來Renda改以私域（微信等只做熟人生意的微商）銷售，「當時真是盡地一煲，錢沒有，只有一堆貨」，可喜是短短一個月見成果，幾個月便業務穩定，現時每月銷售額有10%至15%增長，微信粉絲累計逾10萬。她認為私域適合小眾品牌，「沒有推廣費，可更大讓利予客人，而且私域客人對產品有信任才會光顧，複購率更高」。

夕純植上軌道，去年3月Renda又創立專攻年輕人的咖啡店b!coffee，她笑言是怕萬一又有意外，「多一條路好些」。現時b!coffee於佛山及廣州有3間店，目標是3年內透過加盟於灣區開百間分店。看似風馬牛不相及的兩門業務，Renda卻認為分別不大，「都是看目標人群對品牌的信任度，而且咖啡店也適合私域推廣，例如在微信群發優惠券」。

「不甘安逸」闖入咖啡店行業

接連創業，Renda說自己不甘安逸，「也因為灣區市場夠大，容許自己不安逸」，她亦認同在灣區創業有不少支援，例如創立夕純植，找到海珠區港澳青創中心協助解決註冊公司問題；開咖啡店也不乏創業園區拋橄欖枝，給予進駐首年免租等優惠。「政府會有不同政策專門支持港澳青年，這種變化很大，能吸引更多人過來」，但她有時也覺得對內地青年不公平，「好像我們做什麼都輕鬆些」。

作為女性創業者，Renda認為香港創業環境對女性友好，沒性別標籤，單看能力。大灣區則有優有劣，「見你女仔人家會幫你，但某程度上是出於護花心態，要到你展現能力後才會認同你」；此外家庭事業的取捨可能會承受較大壓力，「港澳在這方面沒問題，內地相對仍存在相夫教子思維，還好年輕一代已在改變，所以是正在進步的過程」。

事業家庭兩難全時如何抉擇，「哎，內地男生見你是香港來創業的老闆，會不敢追求；有條件的男生，又可能會覺得自己既有條件，何不找個出嫁從夫的」，Renda笑道：「所以我仍單身，未需要抉擇，哈哈。」