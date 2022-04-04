談終院海外官辭任 范太：不信中央因而改制

【明報專訊】英國最高法院正副院長韋彥德及賀知義日前宣布辭任香港終審法院非常任法官職務，前全國人大常委范徐麗泰批評英國政府及國會政治操作，嘗試打擊外界對香港法治信心，但認為不應因此影響日後找英聯邦地區德高望重的法官擔任非常任法官，亦不相信中央對海外法官制度會因此改變。
英國《金融時報》昨日發表社評，形容韋彥德及賀知義辭任是正確決定，反而問題是為何這麽久才發生。餘下10名非常任法官中，5名英國法官表明留任，惟該社評質疑後者留任亦倒數中（their time is up），並認為《港區國安法》侵蝕香港法治。
范徐麗泰受訪時強調，海外非常任法官制度一直以來無人異議，看不到中央要因今次事件改變，而中央也了解法治對香港重要性，不會貿然改變《基本法》中的安排。與此同時，香港亦可委任本地退休法官擔任非常任法官。
她認為，只要根據過去25年做法，繼續下去就可，形容毋須隨英國過度反應，淡然處之就可。「如果香港話落實不到是另一回事，現在仍然落實得到，根本就不需要考慮將來會怎樣、驚這個擔心那個。」
范太又批評英美兩地同日先後發表報告《香港半年報告》及《香港政策法》報告批評香港現况，認為現時一連串行動有計劃、有預謀，透過貶低香港法治，影響經濟。
人大常委譚耀宗則批評英美分別發表報告是「霸權主義的表現」，對此表示強烈不滿和嚴正抗議，聲稱包括港人在內的14億中國人都會與霸權主義作鬥爭。譚說，在中央政府領導下香港正走上一條「具有香港特色的民主道路」，並認為香港民主實實在在地解決社會及市民的問題。