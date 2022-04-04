談終院海外官辭任 范太：不信中央因而改制

英國《金融時報》昨日發表社評，形容韋彥德及賀知義辭任是正確決定，反而問題是為何這麽久才發生。餘下10名非常任法官中，5名英國法官表明留任，惟該社評質疑後者留任亦倒數中（their time is up），並認為《港區國安法》侵蝕香港法治。

范徐麗泰受訪時強調，海外非常任法官制度一直以來無人異議，看不到中央要因今次事件改變，而中央也了解法治對香港重要性，不會貿然改變《基本法》中的安排。與此同時，香港亦可委任本地退休法官擔任非常任法官。

她認為，只要根據過去25年做法，繼續下去就可，形容毋須隨英國過度反應，淡然處之就可。「如果香港話落實不到是另一回事，現在仍然落實得到，根本就不需要考慮將來會怎樣、驚這個擔心那個。」

范太又批評英美兩地同日先後發表報告《香港半年報告》及《香港政策法》報告批評香港現况，認為現時一連串行動有計劃、有預謀，透過貶低香港法治，影響經濟。

人大常委譚耀宗則批評英美分別發表報告是「霸權主義的表現」，對此表示強烈不滿和嚴正抗議，聲稱包括港人在內的14億中國人都會與霸權主義作鬥爭。譚說，在中央政府領導下香港正走上一條「具有香港特色的民主道路」，並認為香港民主實實在在地解決社會及市民的問題。