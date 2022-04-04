扮銀行騙借貸保證金 16歲男生被捕

警方以涉嫌串謀詐騙拘捕一名16歲男學生，探員在他身上檢獲偽造貸款協議書、2部電話、10張儲值卡及小量現金。經調查後，他被暫控一項串謀詐騙罪，案件將於今日（4日）在沙田裁判法院提堂。警方稱案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

索款1萬至5萬 到手後失蹤

15人中招 共失款41萬

新界南總區重案組署理總督察周文軒表示，有騙徒冒充銀行職員，隨機致電市民推銷低息貸款計劃；當事主表示有興趣，騙徒會用通訊軟件聯絡，先展示偽冒銀行職員卡片，後要求事主提供入息及住址證明，並聲稱會轉介申請予律師行跟進。

其後，騙徒冒充律師行職員，要求事主預繳部分還款作為保證金，惟事主以現金或轉帳交付保證金後，貸款未有到手，亦未能再次與銀行、律師行職員取得聯絡，事主懷疑受騙報警求助。被騙的11男4女，年齡介乎23至68歲，各人向詐騙集團支付1萬至5萬元，共涉款約41萬元。當中一名50歲男子被騙去5萬元，為單一最高金額個案。

警稱追查幕後主腦 或拘更多人

警方根據線報及深入調查，鎖定一名涉案男學生，探員於前日下午約5時，在旺角彌敦道與亞皆老街交界一間銀行外，發現該男學生正冒充律師樓職員向一名事主收取保證金，探員遂將他拘捕，該事主最後沒有金錢損失。警方相信被捕男學生為詐騙集團其中一成員，將追查幕後主腦及幹骨，不排除有更多人被捕。