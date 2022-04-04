港聞

港聞二

指可填「不答」亦致誤解 大愛同盟倡加註釋疑

【明報專訊】匯豐銀行在招聘網站上，要求求職者回答有關性取向及是否跨性別等個人資料。同志平權組織「大愛同盟」總幹事梁兆輝表示，以往未有聽過類似情况，但稱外國近年倡議「性別稱謂」（Pronouns，不以傳統「他」或「她」稱呼多元性別人士），不少外國大型企業會強調多元共融政策，舉行工作坊或講座教導員工尊重每個人的性別認同。

「即使同志界亦對稱謂有太多理解」

梁兆輝接受本報查詢時表示，對匯豐情况感到很詫異，稱匯豐一向支持多元性向，認為其做法應是出於尊重而非歧視，「好心，但未必是錯事」。他說，性別認同在香港屬較新穎，匯豐在求職表格的提問，即使提供「傾向不回答」選項，亦會導致大眾憂慮和誤解，「即使是同志界，亦會對稱謂有太多理解」，建議匯豐在網站加上更詳細註釋，以釋外界疑慮。

匯豐在其網站上亦提及已簽署聯合國一份有關商業行為標準，旨在解決對同性戀者、雙性戀者、雙性人等的歧視問題，亦會提供培訓，為不同性取向員工和客戶提供更具包容性的文化。

本報翻查多個大型企業網站，亦有提及推動多元共融政策事宜，例如太古集團便成立「太古公司多元共融事務委員會」，定下年齡、性別、性取向、殘障及族裔背景5個範疇，為該集團制定和推動多元化工作團隊，並提供和研究香港以外的多元共融指引。宜家家居在網站上表明支持同性平權，簽署了於2017年9月全球頒布的《聯合國行為守則》，亦在每年5月17日慶祝「國際不再恐同日」，並鼓勵同性戀、雙性戀等不同性傾向的員工做回自己，營造共融的工作環境，讓員工明白有責任包容不同性傾向人士。

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