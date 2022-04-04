不獲聘者：憂資料長留匯豐外泄

申中高層職位 填「男/女同性戀者」

X表示，當日透過匯豐招聘網站申請一個中高層職位，填寫求職表格時發現上述提問，當刻並沒太為意，只想着應誠實申報，遂於性取向一欄選擇「男/女同性戀者」選項。事後X向一名從事涉及職務招聘事宜的朋友提起事件，對方反應極大，直言從沒有見過類似情况，質疑是否符合平機會相關條文要求：「求職者連年齡都毋須披露，為何要申報其性取向？與工作能力或職務有何關係？」

X疑惑是否只是其申請之職位才需披露性取向等資料，故申請另一職位驗證，發現申請表上提問一樣，懷疑相關提問屬匯豐招聘的恆常做法。

X後來接獲匯豐通知指其職位申請不成功，Ｘ表明不會猜測這是否與其填報的性取向有關，但認為其性取向與其申請的職位和工種無關係，質疑為何在招聘階段便蒐集相關資料，對匯豐有何用處，認為有關提問根本是不必要。

X透露，自己最終未獲匯豐聘用，但其性取向等資料仍存於匯豐資料庫，對此感到極不安和沒保障。