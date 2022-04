匯豐問求職者性取向 稱統計用 平機守則籲招聘避問性別 應徵者：與工作何關？

明報記者 陳亦瀅

3相關問題 可填「傾向不答」

本報記者早前登入匯豐招聘網站模擬申請一個經理級職位,過程中要在兩部分填寫個人資料;首部分需填寫申請者與匯豐在職者關係、個人商業及刑事紀錄等;第二部分除一般個人資料外,亦設有「多樣性資料」(diversity information),要求求職者填寫其身分證明文件上的性別、個人性別認同(gender identity)、是否自我判辨為跨性別(identify as Trans)及性取向(sexual orientation),後3條題目均設有「傾向不回答」(Prefer not to say)選項。

在個人性別認同題目上有包括「非二元性別」(Non-Binary)等6個答案選項,跨性別問題則包括「是」、「否」等4個選項,性取向問題則有「男/女同性戀」(Gay/Lesbian)、「雙性戀」(Bi)、「無性戀」(Ace/Aro)等9個選項。匯豐特別列明,使用有關資訊有助了解其職位申請過程運作、過程中的不同人口統計數據及如何改善申請過程,將對求職者的回覆保密,不會供任何人查閱以作招聘或就其申請做任何決定。

匯豐:推共融 資料無關招聘準則

匯豐發言人回應稱,公司積極推動多元共融,讓員工在工作崗位盡展所長,希望吸引不同背景的人才加入,故邀請應徵者自願填寫針對性別身分認同的欄目,應徵者可略過;數據只供統計,負責面試的人員不會接觸相關資料,招聘準則是用人唯才,跟應徵者選擇填寫上述資料與否無關,亦有嚴謹政策和程序,處理應徵者資料。

翻查平機會《性別歧視條例僱傭實務守則》有關招聘的指引,僱主應確保性別、婚姻狀况或懷孕並非取錄的考慮因素;為符合良好管理常規,建議僱主避免在申請表上提出有關性別、婚姻狀况或懷孕這些可能導致歧視行為的問題。另據個人資料私隱專員公署《人力資源管理實務守則》,僱主不應向求職者蒐集超乎招聘所需的個人資料。

政制及內地事務局和私隱專員公署回覆本報查詢時均表示,未有收到涉上述個案投訴。政制局稱,有留意到該機構的聲明,指在招聘過程中不會考慮求職人士的性別認同和性取向等因素,而據政府《消除性傾向歧視僱傭實務守則》,僱主招聘時應採劃一甄選準則,需和工作崗位相關,不涉求職者性傾向。

私隱專員公署指,留意到相關機構的表格列明,如求職者不願與機構分享相關資料,可選擇不願透露,資料亦不會用於與招聘有關用途。平機會則指,機構招聘時要求求職者提供特定資料,如這些資料作統計用途,以協助機構規劃員工的平等機會政策,不屬歧視,但如利用作篩選求職者,或構成歧視。

人力公司質疑蒐資料統計屬濫用

卓越人力資源管理顧問行政總裁梁美儀認為,性取向在香港文化較敏感,很易被質疑是歧視,企業招聘時應盡量避免提出令人不安的題目,着重申請者能力而非性取向,如有關提問是為蒐集資料作統計,則更屬濫用。她形容匯豐做法絕不明智,亦無迫切性,認為應先舉辦相關活動讓當事人知道企業立場,避免不必要誤會。