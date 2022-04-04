匯豐問求職者性取向 稱統計用 平機守則籲招聘避問性別 應徵者：與工作何關？

明報記者 陳亦瀅

3相關問題 可填「傾向不答」

本報記者早前登入匯豐招聘網站模擬申請一個經理級職位，過程中要在兩部分填寫個人資料；首部分需填寫申請者與匯豐在職者關係、個人商業及刑事紀錄等；第二部分除一般個人資料外，亦設有「多樣性資料」（diversity information），要求求職者填寫其身分證明文件上的性別、個人性別認同（gender identity）、是否自我判辨為跨性別（identify as Trans）及性取向（sexual orientation），後3條題目均設有「傾向不回答」（Prefer not to say）選項。

在個人性別認同題目上有包括「非二元性別」（Non-Binary）等6個答案選項，跨性別問題則包括「是」、「否」等4個選項，性取向問題則有「男/女同性戀」（Gay/Lesbian）、「雙性戀」（Bi）、「無性戀」（Ace/Aro）等9個選項。匯豐特別列明，使用有關資訊有助了解其職位申請過程運作、過程中的不同人口統計數據及如何改善申請過程，將對求職者的回覆保密，不會供任何人查閱以作招聘或就其申請做任何決定。

匯豐：推共融 資料無關招聘準則

匯豐發言人回應稱，公司積極推動多元共融，讓員工在工作崗位盡展所長，希望吸引不同背景的人才加入，故邀請應徵者自願填寫針對性別身分認同的欄目，應徵者可略過；數據只供統計，負責面試的人員不會接觸相關資料，招聘準則是用人唯才，跟應徵者選擇填寫上述資料與否無關，亦有嚴謹政策和程序，處理應徵者資料。

翻查平機會《性別歧視條例僱傭實務守則》有關招聘的指引，僱主應確保性別、婚姻狀况或懷孕並非取錄的考慮因素；為符合良好管理常規，建議僱主避免在申請表上提出有關性別、婚姻狀况或懷孕這些可能導致歧視行為的問題。另據個人資料私隱專員公署《人力資源管理實務守則》，僱主不應向求職者蒐集超乎招聘所需的個人資料。

政制及內地事務局和私隱專員公署回覆本報查詢時均表示，未有收到涉上述個案投訴。政制局稱，有留意到該機構的聲明，指在招聘過程中不會考慮求職人士的性別認同和性取向等因素，而據政府《消除性傾向歧視僱傭實務守則》，僱主招聘時應採劃一甄選準則，需和工作崗位相關，不涉求職者性傾向。

私隱專員公署指，留意到相關機構的表格列明，如求職者不願與機構分享相關資料，可選擇不願透露，資料亦不會用於與招聘有關用途。平機會則指，機構招聘時要求求職者提供特定資料，如這些資料作統計用途，以協助機構規劃員工的平等機會政策，不屬歧視，但如利用作篩選求職者，或構成歧視。

人力公司質疑蒐資料統計屬濫用

卓越人力資源管理顧問行政總裁梁美儀認為，性取向在香港文化較敏感，很易被質疑是歧視，企業招聘時應盡量避免提出令人不安的題目，着重申請者能力而非性取向，如有關提問是為蒐集資料作統計，則更屬濫用。她形容匯豐做法絕不明智，亦無迫切性，認為應先舉辦相關活動讓當事人知道企業立場，避免不必要誤會。