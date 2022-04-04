匯豐問求職者性取向 稱統計用 平機守則籲招聘避問性別 應徵者：與工作何關？

【明報專訊】多元性別權益近年備受社會關注，愈來愈多企業推動多元共融政策。本報接獲投訴，指匯豐銀行在招聘網站要求職位申請者填寫個人性取向及是否跨性別人士等資料，投訴人質疑有關資料與工作能力或職務有何關係（見另稿）。本報記者登入匯豐招聘網站，亦發現當中要求求職者填寫個人性取向等問題，同時提供「不回答」的選項。匯豐表示，相關數據只用作統計，與招聘準則無關，亦有嚴謹程序處理應徵者的個人資料。有人力資源顧問形容匯豐做法不智，認為若蒐集有關資料是為統計，則屬濫用。
明報記者 陳亦瀅
3相關問題 可填「傾向不答」
本報記者早前登入匯豐招聘網站模擬申請一個經理級職位，過程中要在兩部分填寫個人資料；首部分需填寫申請者與匯豐在職者關係、個人商業及刑事紀錄等；第二部分除一般個人資料外，亦設有「多樣性資料」（diversity information），要求求職者填寫其身分證明文件上的性別、個人性別認同（gender identity）、是否自我判辨為跨性別（identify as Trans）及性取向（sexual orientation），後3條題目均設有「傾向不回答」（Prefer not to say）選項。
在個人性別認同題目上有包括「非二元性別」（Non-Binary）等6個答案選項，跨性別問題則包括「是」、「否」等4個選項，性取向問題則有「男/女同性戀」（Gay/Lesbian）、「雙性戀」（Bi）、「無性戀」（Ace/Aro）等9個選項。匯豐特別列明，使用有關資訊有助了解其職位申請過程運作、過程中的不同人口統計數據及如何改善申請過程，將對求職者的回覆保密，不會供任何人查閱以作招聘或就其申請做任何決定。
匯豐：推共融 資料無關招聘準則
匯豐發言人回應稱，公司積極推動多元共融，讓員工在工作崗位盡展所長，希望吸引不同背景的人才加入，故邀請應徵者自願填寫針對性別身分認同的欄目，應徵者可略過；數據只供統計，負責面試的人員不會接觸相關資料，招聘準則是用人唯才，跟應徵者選擇填寫上述資料與否無關，亦有嚴謹政策和程序，處理應徵者資料。
翻查平機會《性別歧視條例僱傭實務守則》有關招聘的指引，僱主應確保性別、婚姻狀况或懷孕並非取錄的考慮因素；為符合良好管理常規，建議僱主避免在申請表上提出有關性別、婚姻狀况或懷孕這些可能導致歧視行為的問題。另據個人資料私隱專員公署《人力資源管理實務守則》，僱主不應向求職者蒐集超乎招聘所需的個人資料。
政制及內地事務局和私隱專員公署回覆本報查詢時均表示，未有收到涉上述個案投訴。政制局稱，有留意到該機構的聲明，指在招聘過程中不會考慮求職人士的性別認同和性取向等因素，而據政府《消除性傾向歧視僱傭實務守則》，僱主招聘時應採劃一甄選準則，需和工作崗位相關，不涉求職者性傾向。
私隱專員公署指，留意到相關機構的表格列明，如求職者不願與機構分享相關資料，可選擇不願透露，資料亦不會用於與招聘有關用途。平機會則指，機構招聘時要求求職者提供特定資料，如這些資料作統計用途，以協助機構規劃員工的平等機會政策，不屬歧視，但如利用作篩選求職者，或構成歧視。
人力公司質疑蒐資料統計屬濫用
卓越人力資源管理顧問行政總裁梁美儀認為，性取向在香港文化較敏感，很易被質疑是歧視，企業招聘時應盡量避免提出令人不安的題目，着重申請者能力而非性取向，如有關提問是為蒐集資料作統計，則更屬濫用。她形容匯豐做法絕不明智，亦無迫切性，認為應先舉辦相關活動讓當事人知道企業立場，避免不必要誤會。