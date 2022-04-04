防疫包「補漏」 周四起設90派發站

被問一個多月前有否想過發動地區力量派發物資包，林太昨表示，很多工作需要地區力量，但派發防疫服務包首要條件是有否物資及物資供應是否完全到位，而近日物資才完全到位，包括中成藥近日才到位，今批中成藥是政府透過中央部委在內地生產中特購。

林鄭：全民快檢動員社區力量

早前劏房戶的單位一劏多戶，只獲派一個防疫服務包。林太表示，會以寬鬆態度派發防疫服務包，市民有需要再就領取更多服務包，又指為配合4月8日至10日全民自願快速測試，打算在上述派發站放置大量快速抗原測試包，讓市民經過時可領。

林太又說，日後找到好時機全民檢測時，會動員社區力量，例如陪伴長者去社區檢測中心，但派發防疫服務包與全民檢測要求不同，全民檢測最需要採樣員，須經過培訓，非一般義工可做，社區力量並不完全可在全民檢測起到很關鍵作用。

社協：仍有劏房户在等物資

昨日繼續有多名局長落區派防疫服務包，包括食衛局長陳肇始到沙田廣源邨、保安局長鄧炳強到深水埗、商經局長邱騰華到鴨脷洲多幢「三無」大廈。社區組織協會副主任施麗珊表示，昨日有部分劏房居民仍在等候物資，他們多數最需要KN95口罩及快速測試包，她歡迎政府增設派發站供未收到物資的市民補領。

（新冠疫情）