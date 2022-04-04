山徑13天撿1.5萬件垃圾 露營隨地如廁 郊野處處紙

明報記者

綠惜地球早前舉辦「惜山競走2022」活動，希望結集市民力量清理香港山徑，合力完成大型郊野垃圾調查，今年1月8至20日動員227人次參與79場活動，在城門、流水響、千島湖、大潭、元荃古道等熱門山徑清理14,495件垃圾，累計涉足逾1000公里山徑，相當於麥理浩徑長度的10倍。

紙巾佔整體三成最多 煙頭及食物包裝排二三

結果發現，首3位垃圾佔整體垃圾約六成，分別為郊野常見的紙巾（21%）、煙頭（21%）及食物包裝袋（20%）；若連同第5位的濕紙巾（6%）及第7位的「紙巾/濕紙巾包裝」（5%），紙巾類垃圾合共32%，主要位於山徑路旁、涼亭、觀賞日出位置、露營地點等，例如馬鞍山的昂平大草地是觀看日出的勝地，假期露營人士特別多，但日出後遺下遍地紙巾。

綠惜地球：曾見數十米「排泄線」

綠惜地球項目主任潘星宙表示，疫情帶動更多市民在非指定營地紮營，由於缺乏公共洗手間配套，隨地大小便情况嚴重，該會於今年1月在郊野公園範圍的植樹場地發現連綿數十米長的「排泄線」和遍地用後紙巾。

紙巾需數周分解 濕紙巾更難

倡林中樹枝挖洞 解手後埋泥

潘星宙指出，外國有研究發現，紙巾落入泥土，需時約2至4星期分解，至於濕紙巾主要以不織布製造，更是難以分解的塑料，再加上隨地便溺，會帶來衛生風險，認為若周圍無廁所，可於遠離步道的樹林，用樹枝挖一淺洞解決，然後回填泥土，用後紙巾以膠袋收妥帶走。

是次調查亦發現其他垃圾包括膠樽（5%）、膠袋（4%）、口罩（3%）及果皮（2%）等；綠惜地球於2019年曾做類似山徑垃圾調查，紙巾僅排第3，佔整體垃圾量約10.7%；最新調查排名顯示紙巾垃圾量急增，膠樽則有減少。

漁護署自2015年推出「自己垃圾自己帶走」運動後，郊野公園垃圾量持續下跌，過去兩年新冠疫情下山客雖增，但去年垃圾量創下近年新低，錄1800噸（見表），相等於郊野公園遊客人均棄掉7.2個膠樽重量的垃圾。漁護署表示，已在郊野公園內的行山徑主要出入口等地點設置垃圾收集設施，方便市民有需要時棄置垃圾。另外，該署去年以「行山有道」為主題，加強推廣遠足郊遊的良好行為、文化及禮儀，同時提醒市民應妥善處理垃圾，保持個人及環境衛生。

（新冠疫情）