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69染疫長者食金花顆粒無重症 研究員：樣本少 僅初步結果

【明報專訊】政府分發金花清感顆粒等中成藥治療新冠病毒，香港中西醫結合抗疫聯盟表示，有安老院內69名染疫院友服用該藥後未見重症；至於3名無服藥院友則現重症，其中兩人離世，認為該藥有效減少重症及死亡率。研究員表示，樣本數量少僅屬初步研究，有局限性，需再做大型研究了解成效。

同院舍3人染疫未服藥重症 兩離世

研究分析的是西環亞洲護老院，院友大多於2月中接種一劑新冠疫苗，2月23日該院舍出現爆發。3月1日起，院舍向78名院友提供金花清感顆粒，有75人服藥，當中69人染疫、6人未染疫，服藥者無人重症或死亡，同時症狀得以紓緩。至於不服藥的3人均重症送院，其中兩人離世。該院院長龔琳憶述，有院友形容吞口水時喉嚨有如刀割，服藥後得以改善。

首席研究員、聯盟總發起人林順潮表示，初步結果顯示，染疫早期服金花清感顆粒可有效减低重症及死亡率，稱藥物可改善吞嚥困難等症狀，幫助患者增加進食、飲水及活動，有助身體製造抗體及減少脫水風險，從而避免重症。

研究暫時未投稿醫學期刊，共同首席研究員、香港社會醫學學院前院長劉明珠表示，研究僅屬初步，並有不少局限，包括樣本數量不足，而且屬回顧式研究，故未能了解患者當時情况，如未有抽血或檢視當時病毒量等，未來需進行較大型的前瞻性研究，並可研究為何有服藥院友未有染疫，以及藥物能否預防高風險人群感染。

中醫學會陳永光：脾胃虛寒者需慎用

共同研究員、香港註冊中醫學會會長陳永光表示，金花清感顆粒有助清熱解毒，對於密切接觸者及有症狀如喉嚨不適的患者，建議及早服藥避免病情惡化；不過若非有症狀或接觸者毋須服用，而脾胃虛寒者則需慎用藥物。

（新冠疫情）

相關字詞﹕金花清感顆粒 中成藥

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