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指需用呼吸機患者少約百人 高拔陞：重症大減 紓病牀壓力

【明報專訊】特區政府現時以減少死亡、重症及感染為第五波新冠疫情的抗疫工作重點，醫管局行政總裁高拔陞昨表示，近期重症及死亡個案已明顯減少，需用呼吸機的患者人數由高峰的250多減至最近約150，單日死亡個案亦由高峰200多人至300人，回落至近期約100人。

高拔陞昨說，前日約9000人留醫，部分人檢測結果已轉陰性，但因患其他慢性病仍在接受治療，有5000多人仍呈陽性；病人數目雖然依然不少，但對病牀壓力已改善。他表示，近期重症已明顯減少，由3月初高峰的250多人需使用呼吸機，至最近減至約150人；單日死亡個案已由高峰200多至300人，回落至約100人。至於兩款新冠口服藥，他說至今已處方逾2.3萬個療程。

按衛生防護中心公布，4月2日有10,009人留醫。

醫局熱線來電量減七成

至於供社區輕症新冠病人求醫的指定診所，高拔陞指出，前日約1600人取籌，使用量約45%，而局方設立的電話熱線已增至180條，來電數量已由高峰的每日逾3000個減至最近約800個。醫管局總行政經理何婉霞表示，最近疫情稍為緩和，醫院和急症室壓力減少，指定診所最近使用率約五成多，呼籲病徵輕微的病人可到指定診所求醫。

林鄭寄語西醫：開放態度接受中醫佔重要位置

來港考察的中央政府援港抗疫中醫專家組組長仝小林日前建議特區政府將中醫藥納入醫療體系，並表示要實現本港抗疫「三減三重一優先」策略，應推進中醫藥「三易」落地，即「易懂、易行及易得」。特首林鄭月娥表示，現屆政府已將中醫藥納入公共醫療系統，包括動工興建首間中醫醫院，並提到仝小林留意到香港中醫發展和中醫應用還有很多掣肘，她已要求食衛局處理及研究如何在制度和政策「拆牆鬆綁」。她又寄語香港西醫界，要有更開放態度接受中醫在香港醫療系統佔有重要位置。

食衛局長陳肇始表示，現時入住亞博館治療中心的新冠病人均會接受中西醫團隊共同評估，適合並願意接受中醫藥服務的病人會獲中醫診治，中西醫團隊會共同值班、巡房及討論治療方案，至今300名患者已接受約1400次中醫診療。

（新冠疫情）

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