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新增陽性十連跌 近6周最少 指定診所使用率約五成 醫局籲輕症者求診

【明報專訊】第五波新冠疫情持續放緩，單日新增個案連續10日回落，本港昨新增3709宗陽性個案，是自2月18日以來單日新增個案最低，輸入個案則增加10宗，數字較前日稍為下降。醫管局表示，現時指定診所使用率約為五成多，呼籲輕症患者前往求診。

明報記者

本港連續第九日新增染疫個案維持4位數，昨日新增1832宗核酸檢測陽性、1877宗快速測試陽性，第五波疫情累計逾115.8萬人染疫。昨日新增10宗輸入個案，數字較前日稍為下跌，其中6宗於周六抵港，分別由法國、南韓、新加坡等地來港，其餘4人於較早前抵港，包括2名機組人員。

已打3針長期病漢染疫亡 料因腦出血

醫管局公布再多111名患者離世，第五波疫情累計7959人死亡，病死率為0.69%。昨日多96人離世，另外15人滯後公布，分別於上月1日至4月1日死亡，其中一名56歲男死者已接種3針，本身腦部有腫瘤、糖尿病等長期病患，在醫院接受電腦掃描時，發現腦內有嚴重出血，估計死因與腦出血關係較大，會將個案交予專家委員會檢視。另一名滯後公布的38歲女死者，上月1日被家人發現在家中暈倒，送院後急救無效，她本身有心血管病史及甲狀腺亢奮，會交由死因庭跟進。

另外，醫管局將律敦治醫院、靈實醫院及大埔那打素醫院部分指定大樓、樓層或病房轉作接收新冠病人。醫管局表示，截至昨日，有約200名病人在律敦治醫院、約300名病人在靈實醫院及約160名病人在那打素醫院留醫。

醫管局總行政經理何婉霞稱，隨疫情稍為緩和，急症室及院內的壓力相對減少，現時指定診所使用率約為五成多，呼籲病徵輕微的患者都可求診。

防護中心更新快測採樣法 先擤鼻

政府呼籲市民在本周五至下周日（8至10日）全民自願快速測試，衛生防護中心表示，已更新快速測試的正確採樣方法，建議採樣前先用紙巾輕輕擤鼻子，令鼻液凝聚在鼻子前端，之後才採樣，檢測結果會較為準確。被問到康復者若在快速測試再驗出陽性需否申報，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，康復者病毒量較低，一般不會在快速測試檢測陽性；但若一段時間前感染，檢測後再呈陽性或有病徵，便須上報衛生署。

（新冠疫情）

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