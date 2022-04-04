港大研究：自殺風險指數回落 仍處高水平

葉兆輝籲政府重開康文場所

港大防止自殺研究中心2月起分析傳媒報道，推算上月本港自殺個案數值一度升至4.05，觸及黑色警戒水平，葉兆輝昨日在商台節目《政好星期天》表示，數字最近回落至3.05人，仍屬黃色警示水平，而自殺個案中較多屬中年人或長者，長者自殺部分涉及疾病，包括感染新冠，中年人則多涉財務問題。他說，不少長者日常習慣往圖書館或泳池，建議政府檢視現時防疫限制，考慮有限度開放相關場地。他又提到，部分長者或擔心傳染家人故拒絕探訪，但認為家人仍有方法互相關心，例如完成接種疫苗及接受快速測試後，再與父母在戶外地點見面。

第五波疫情逾7000人離世，廖廣申指出，疫下家屬未必能見親人最後一面，辦理後事亦有諸多限制，建議家屬與身邊人傾訴感受、有需要應容許自己哭泣，以及預留時間疏導情緒。他說，近日求助者中有寵物主人憂愛貓染疫禁止家人進屋，有家長則憂長子染疫礙公開試，禁幼子上學，稱港人疫情下容易焦慮，鼓勵市民維持生活平衡，定時到戶外運動放鬆身心。

（新冠疫情）