林正財：當初應派醫護團隊支援院舍

稱醫院爆煲源自院舍爆煲

林正財在無綫電視節目《講清講楚》表示，醫院爆煲源自安老院舍爆煲，當初或可派醫護團隊到安老院支援，至少可解決很多院舍長者在黃金救治時間在急症室輪候，「至少可以救多幾條命」。至於責任誰屬，他稱今次有一個「好重」的學習，現應做好準備，例如醫管局各聯網的醫院可更了解所在聯網院舍爆疫情況。

羅致光昨在網誌表示，院舍照顧行業有近兩成空缺，缺乏1.1萬名工作人員，單靠本地勞工基本上沒可能滿足現在及未來的需求，在短中期輸入內地或外地勞工不可或缺。他說，因應第五波疫情放寬「補充勞工計劃」3個月，至4月1日為止，勞工處接獲415宗申請，已批准364宗，涉及2054名輸入護理員。

醫管局前行政總裁梁栢賢表示，中期災難執行措施檢討是有必要及刻不容緩，提到在第五波疫情中，部分重要措施來得太遲，例如密切接觸者隔離政策轉變、設立指定診所等，需要詳細檢視決策過程及決定權，為第六波做好準備。

（新冠疫情）