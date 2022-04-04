殮房認屍等近月 業界：七八成出殯時嚴重腐爛

記者昨早到富山公眾殮房附近的冷凍櫃場地外面觀察，上午11時約有20人在外等候。陳女士及親人昨早到場辨認母親的遺體。陳母臨終前已屆94歲，患老人癡呆，沒法自理。她3月5日因快速測試陽性、有嘔吐及發燒等病徵，家人召救護車送她往仁濟醫院，最終於3月8日離世，家人沒法見最後一面。陳小姐及親人至昨日才見上母親一面，「望一望是我媽本人，看了分餘兩分鐘便出來」。

長者上月8日離世 家人昨認屍

陳女士說母親遺體3月10日轉送富山臨時公眾殮房，上周獲通知到殮房辨認遺體，昨見母親遺體變黑及有屍斑。陳女士感恩仍能辨認出母親，「（從報道） 聽說會放在地上幾日，樣貌亦沒法辨認，（我們） 認到樣，OK的」。

裕祥殯儀負責人陳檵垣說，現時客人大多相隔兩至三星期才獲認人通知，遺體大多已變黑、變深色及變乾。他說由辨認至出殯當日仍需大半個月至一個月，若現時已變黑，出殯時遺體或惡化至嚴重腐爛。他說富山殮房外冷凍櫃不夠凍，遺體擺放亦非如醫院般放在層架，只放在地上，「一個個疊着，有可能取遺體時會踩到，或疊放時弄瘀（遺體）」。

衛署：部分遺體送到殮房前腐化

料本月初完成所有認屍移序

針對遺體腐爛，衛生署稱有部分於急症室離世者的遺體或在送到公眾殮房及冷凍櫃前已有早期腐化，稱冷凍櫃均保持於攝氏4度以保存遺體。

對於有逝者家屬多日無法辨認遺體，殯儀業商會永遠名譽會長吳耀棠表示，知悉部分最近死亡的個案只需3日便完成辨認程序，批評政府沒有在高峰期加快流程致個案累積，「任何事情都滯後，有事發生才加快」。

衛生署稱，一直努力增加每天辨認遺體數目，由最初每日數十個，增加至3月28日起每日200個，預計可在4月初完成所有遺體辨認的程序。

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