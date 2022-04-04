消費券雨露未均霑 酒吧關門嘆雙失 食肆晚市歎雙得

酒吧協會料大量同業轉餐廳牌

錢雋永表示，消費券政策未有考慮第二階段防疫措施放寬的商戶，倘酒吧5月底才獲准復業，消費券已推出逾個半月，客人消費券已差不多「清空」。他透露曾尋求支付寶合作，推出酒吧預繳優惠套餐，讓客人盡早用消費券，但未獲回覆，形容業界處於不能做生意和不能受惠消費券的雙重困境之中。

錢雋永預料，未來將有大量酒吧更改為餐廳牌照，以餐廳形式開業，避免受到政府「不公平待遇」。他又擔心，第六波疫情隨時出現，酒吧業往往率先被「犧牲」，故對年中推出的第二輪消費券亦不敢寄望。他促請政府讓酒吧業與食肆看齊於本月21日起復業，冀帶動生意額增長五成。

葉世雄則表示，美容院與其他21日復業的表列處所均失去先機，但美容業經營模式特殊，有很多套票服務，雖然多間美容院本月21至23日預約已滿，但主要是去年已付費的套票客，未能受惠於消費券，相信顧客待復業後一至兩個月，才有信心購買新的服務，屆時生意有望回復至平常70%，故受惠第二輪消費券的希望較大。他又表示，停業3個半月以來，不少從業員已轉行，造成行業生態災難，要到復業後才能評估影響。

叙福樓集團主席、稻苗學會會長黃傑龍認為，放寬晚市堂食和消費券是組合拳，生意有望回復至平日80%。他相信同業會待21日恢復晚市堂食後才推優惠，並相信市民不會一次用完，可等待疫情進一步回落加上市面比較正常時才外出消費，他舉例稱旗下多間食肆21日晚的預約已爆滿。

（新冠疫情）